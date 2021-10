Do czego rolnikowi może przydać się Kredytomat? Sprawdzamy!

Do czego rolnikowi może przydać się w gospodarstwie coś takiego, jak Kredytomat Agro? Sprawdzamy.

Jesień w rolnictwie to z jednej strony intensywny czas zbiorów oraz prac związanych z rozpoczęciem upraw roślin ozimych, a z drugiej to okres podsumowań sezonu, analiz i planów inwestycyjnych. Z myślą o wszystkich rolnikach i przedsiębiorcach z sektora rolno-przetwórczego, również tych dla których podstawową działalnością jest produkcja zwierzęca, Bank BNP Paribas uruchomił atrakcyjną ofertę kredytów i ubezpieczeń oraz przygotował kilka nowości przydatnych w pracy przedsiębiorcy rolnego.

- Rozumiemy specyfikę pracy w gospodarstwie rolnym i dlatego właśnie jesienią wychodzimy do Klientów agro z wyjątkowo szeroką, sprawdzoną ofertą finansową i kilkoma nowymi propozycjami, aby zapewnić im z jednej strony bezpieczeństwo w bieżącej działalności, a z drugiej pokazać możliwości dalszego rozwoju – tłumaczy Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.

– Poza szytymi na miarę dla sektora agro kredytami i ubezpieczeniami, oferujemy naszym Klientom dodatkowe korzyści, np. bezpłatny dostęp do nowoczesnych narzędzi usprawniających produkcję rolną dostępnych na portalu Agronomist.pl – dodaje.

Kredyty bez prowizji i z obniżoną marżą

Do końca listopada potrwa jesienna promocja, w ramach której bank proponuje nowym i obecnym Klientom prowadzącym działalność rolniczą szereg produktów finansowych, w tym kredyty bez prowizji oraz z obniżoną marżą. Możliwe jest uzyskanie finansowania właściwie na dowolny cel związany z rozwojem gospodarstwa. W ofercie są zarówno kredyty obrotowe, jak i inwestycyjne. Szczegóły oferty na stronie: Otwórz rachunek dla rolnika i zyskaj dobre warunki finansowania | BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na bonusy w postaci obniżonej marży kredytu mogą w tym roku liczyć producenci żywności ekologicznej, zarówno Ci, którzy posiadają certyfikat ekologiczny lub są w okresie przygotowującym do certyfikacji ekologicznej, w tzw. okresie konwersji, jak również przedsiębiorcy, którzy prowadzą gospodarstwa z certyfikatem zrównoważonego rolnictwa.

Dodatkowe korzyści przewidziano dla Klientów, którzy polecą promocyjne produkty znajomym, którzy również prowadzą gospodarstwo rolne czy firmę.

W aktualnej ofercie banku skierowanej do przedstawicieli sektora agro znalazły się także obowiązkowe ubezpieczenia upraw m.in. od niesprzyjających warunków pogodowych, takich jak wiosenne przymrozki. Posiadanie ubezpieczeń z oferty banku, daje możliwość zniesienia prowizji lub obniżenia marży kredytu. Oferta ubezpieczeniowa została przygotowana we współpracy z Generali TU S.A.

Klienci banku, którzy skorzystają z jesiennej promocji na produkty finansowe, uzyskają bez opłat dostęp do wszystkich narzędzi znajdujących się na portalu Agronomist.pl. Portal jest portalem branżowym dedykowanym producentom rolnym i przetwórcom spożywczym, gdzie znajdują się zarówno ogólnodostępne informacje i narzędzia wspierające pracę rolnika, takie jak pierwszy w języku polskim kalkulator emisji gazów cieplarnianych czy porównywarka cen ze skupu i targowisk, jak i zaawansowane narzędzia premium rolnictwa precyzyjnego, dostępne jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Wśród nich znajdziemy m.in. systemy zarządzania gospodarstwem, takie jak RolnikON, Agrivi czy satelitarny monitoring pól - SatAgro optymalizujący koszty nawożenia

Dodatkowe korzyści dla rolników na Agronomist.pl

Dla posiadaczy gospodarstw zainteresowanych finansowaniem, którzy dopiero rozważają, który produkt finansowy wybrać jako najlepszy dla nich, Bank BNP Paribas przygotował Kredytomat Agro - nowy, intuicyjny konfigurator oferty agro. Kredytomat to łatwa w obsłudze, darmowa wyszukiwarka produktów bankowych umożliwiająca precyzyjny dobór oferty finansowej odpowiadającej na różne potrzeby Klientów prowadzących gospodarstwa rolno-produkcyjne. Dzięki Kredytomatowi, rolnik w prosty i czytelny sposób samodzielnie dociera do właściwych produktów finansowych bez konieczności poświęcania czasu na szczegółową analizę pełnej oferty banku, a punktem wyjścia pozostają zawsze jego potrzeby.

To wciąż nie wszystkie nowości, z jakich jesienią mogą skorzystać Klienci agro w Banku BNP Paribas. Kolejną propozycją jest akcja #lokalnesmaki przygotowana przez bank we współpracy z Allegro Lokalnie. Skierowana jest do rolników i przetwórców, którzy chcą sprzedawać przez internet swoje naturalnie wytworzone produkty lokalne. Sprzedawcy, którzy w dniach 3-26 października wystawią co najmniej trzy produkowane przez siebie artykuły spożywcze na Allegro Lokalnie i sprzedadzą co najmniej jeden z nich, otrzymają od Allegro zwrot prowizji od sprzedaży. Akcja ma zachęcić rolników do poszerzenia kanałów dystrybucji żywności o sprzedaż internetową, skracając jednocześnie drogę, jaką naturalne, lokalne produkty muszą przebyć od pola do stołu konsumentów w całej Polsce.