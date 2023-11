Ministerstwo rolnictwa proponuje nowe maksymalne stawki ubezpieczeń rolniczych na 2024 r. Warto je znać, by nie dać się oszukać przez ubezpieczyciela.

Wiemy już, że w przyszłym roku, tak jak i w tym, budżet państwa dopłaci 65% (do 1 ha lub do 1 szt.) do składki ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich.

Teraz poznaliśmy jakie maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2024 rok proponuje resort rolnictwa. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został właśnie przesłany do konsultacji publicznych.

Wzrosną stawki ubezpieczeń upraw

MRiRW proponuje, aby w 2024 r. obowiązywały następujące maksymalne sumy ubezpieczenia do 1 ha upraw rolnych:

2024 rok zł/ha 2023 rok zł/ha 2022 rok zł/ha zboża 26 600 26 300 20 300 kukurydza 17 600 13 600 11 400 rzepak i rzepik 18 100 13 400 12 700 chmiel 50 500 48 000 48 000 tytoń 46 800 39 700 34 900 warzywa gruntowe 242 000 188 200 235 300 drzewa i krzewy owocowe 156 000 130 900 106 700 truskawki 81 400 79 600 60 200 ziemniaki 41 100 39 100 38 600 buraki cukrowe 20 300 12 200 10 000 rośliny strączkowe 18 600 16 500 16 500

Jak czytamy w uzasadnieniu, do upraw zbóż, oprócz podstawowych gatunków zbóż, zaliczono również proso i grykę.

Jak więc widać, stawki te we wszystkich objętych ubezpieczeniem uprawach są wyższe względem roku bieżącego, jak i 2022.

Stawki ubezpieczeń zwierząt gospodarskich też wzrosną

Z kolei do 1 sztuki zwierzęcia proponuje się następujące stawki maksymalnego ubezpieczenia:

2024 rok zł/szt 2023 rok zł/szt 2022 rok zł/szt bydło 15 200 14 200 10 000 konie 15 500 14 400 12 300 owce 1 100 1 100 920 kozy 700 700 700 świnie 2 600 1 800 1 600 kury, perlice, przepiórki 60 53 53 kaczki 65 65 65 gęsi 250 250 250 indyki 210 210 150 strusie 1 100 1 100 1 100

W przypadku stawek ubezpieczeń zwierząt gospodarskich - stawki te wzrosły głównie dla bydła, koni, świń, kur, perlic i przepiórek.

- Zmiany wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia, w porównaniu do obowiązujących w 2023 r., wynikają ze zmian w wysokości plonów i cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich - podkreślono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Dlaczego warto znać maksymalne stawki ubezpieczeń?

Przy zawieraniu umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy i każdego zwierzęcia gospodarskiego, ustala producent rolny indywidualnie z zakładem ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia, z tym że nie mogą one przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych w projekcie rozporządzenia. Zatem wysokość sum ubezpieczenia jest ustalana w drodze negocjowania umowy ubezpieczenia pomiędzy producentem rolnym a zakładem ubezpieczeń. Określenie maksymalnych sum ubezpieczenia ma także na celu zapewnienie producentom rolnym odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej przed zawyżaniem przez zakłady ubezpieczeń wartości ubezpieczanego przedmiotu (uprawy rolnej lub zwierzęcia gospodarskiego), a tym samym zawyżaniem składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Ilu rolników ubezpiecza uprawy i zwierzęta?

Według wyliczeń resortu rolnictwa, powierzchnia ubezpieczonych upraw wynosi rocznie ok. 4,07 mln ha, a zawieranych jest ok. 218 000 szt. umów ubezpieczenia upraw rolnych, natomiast liczba ubezpieczonych zwierząt gospodarskich wynosi ok. 22,5 mln szt. rocznie (w tym głównie drób), a liczba zawartych umów wynosi ok. 882 szt.

Producenci rolni korzystający z ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa stanowią ok. 17% producentów rolnych posiadających gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych.

Ile będzie pieniędzy na ubezpieczenia upraw i zwierząt?

W 2022 r. na dopłaty ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dokonywanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została wydatkowana kwota ok. 760 mln zł przy maksymalnym poziomie dopłat do składek ubezpieczenia tj. 65% składki.

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana kwota 920.504 tys. zł w ramach części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa.