W Sejmie od ponad dwóch lat są złożone dwa projekty dotyczące tzw. emerytur stażowych. Pierwszy projekt złożyła NSZZ „Solidarność”, a drugi opracował prezydent Andrzej Duda. Różnią się przede wszystkim stażem, umożliwiającym ewentualne przejście na emeryturę. I są opracowane z myślą przede wszystkim o pracownikach etatowych i rolnikach.

I tak pierwszy projekt ustawy, przygotowany przez "Solidarność" Emerytura za staż umożliwiałby przejście na emeryturę:

Drugi, prezydencki, projekt zakłada minimalny staż ubezpieczeniowy wynoszący:

W pierwszym przypadku zatem przejście na emeryturę byłoby o mniej więcej pięć lat wcześniej od powszechnego wieku emerytalnego, wynoszącego obecnie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn., a w drugim przypadku o rok lub dwa. Ale to nie jedyny warunek.

Warunkiem skorzystania z emerytury stażowej, byłby kapitał uzbierany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Musielibyśmy mieć zabezpieczenie, umożliwiające wypłatę miesięcznej minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1588,44 zł z ZUS i 1429,60 zł z KRUS (przypomnijmy emerytura podstawowa to 90% najniższej emerytury).

Z szacunków KRUS wynika, że w 2022 r. o emerytury stażowe mogło wystąpić ok. 7,7 tys. osób ubezpieczonych w KRUS, a w 2023 r. kolejne ok. 4,5 tys. osób.

Emerytura stażowa byłaby niższa od tej powszechnej, ponieważ w momencie przejścia na nią będziemy mieć mniej środków zgromadzonych na koncie w ZUS lub KRUS z tytułu odprowadzonych składek, a po drugie obowiązywać będzie wyższy mianownik, a więc większa liczba lat, na które rozłoży się suma składek.

Zarząd KRIR 11 sierpnia 2023 r. wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o uwzględnienie postulatów samorządu rolniczego w kwestiach dotyczących minimalnej emerytury rolniczej oraz systemu emerytur stażowych, by zapewnić im godziwych świadczeń emerytalnych.

W kontekście przygotowywanego przez Rząd systemu emerytur stażowych, apelujemy o włączenie naszych rolników do tego planu i zwracam uwagę na konieczność dalszych działań mających na celu zapewnienie godziwego ubezpieczenia społecznego dla naszych rolników. Proponuję rozwinięcie współpracy między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) a Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i uwzględnienie stażu pracy w rolnictwie oraz opłacanych składek, tak aby emerytura rolników była adekwatna do ich wkładu w system i uwzględnienie łączenia emerytury z obu systemów, ZUS i KRUS, dla rolników, którzy odprowadzali składki do obu funduszy. To pozwoli na uzyskanie wymaganego stażu do uzyskania odpowiedniego świadczenia emerytalnego dla tych, którzy pracowali w dwóch sektorach. Przykładem są tu rolnicy, którzy podlegali ubezpieczeniu w KRUS przez 10 lat, a potem przez następne 30 lat w ZUS, łącznie daje to 40 lat stażu pracy.