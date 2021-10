Generali Agro rozdaje... talony do Biedronki

Generali Agro z przytupem wkracza w pierwszy sezon ubezpieczania upraw pod nową marką. Ubezpieczyciel rozpoczął właśnie ciekawą akcję promocyjną skierowaną do rolników – zamierza rozdać aż 20 000 e-kodów o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka.

Co musisz zrobić, aby otrzymać e-kod?

W okresie od 4 października do 10 listopada 2021 roku rolnik powinien:

- wykupić ubezpieczenie upraw ze składką minimum 300 zł,

- zalogować się do i-Rolnika i wypełnić formularz „Jesienne rozdanie e-kodów do Biedronki”.

Przy zgłoszeniu należy wskazać polisę, która spełnia warunek minimalnej składki. Ważne - pula e-kodów jest ograniczona.

Formularz w i-Rolniku jest dostępny od 4 października. Nie będzie on widoczny dla kont firmowych – e-kod mogą otrzymać tylko osoby fizyczne.

Kiedy otrzymasz e-kod?

E-kod zostanie wysłany e-mailem na adres przypisany do konta rolnika w serwisie i-Rolnik w ciągu 10 dni od momentu przesłania zgłoszenia. Czas może się wydłużyć, jeśli polisa nie została jeszcze opłacona.

Jak wykorzystać e-kod?

Wykorzystanie e-kodu jest bardzo proste – wystarczy, że przy zakupach rolnik poda go kasjerce lub wpisze na ekranie kasy samoobsługowej. Nie trzeba wykorzystywać e-kodu za jednym razem – kwotę 200 zł można będzie rozłożyć na kilka wizyt w sklepie.

Nie mam konta w i-Rolniku – co powinienem zrobić?

Oczywiście zarejestrować się. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego trzeba podać numer polisy związany z ubezpieczeniem rolnym (np. upraw, gospodarstwa, maszyn rolniczych) – może to być na przykład umowa zawarta jesienią 2020 roku, a wpisany adres e-mail lub numer telefonu musi być taki sam jak na polisie.

Czy w minimalnej składce z polisy uwzględniana jest dopłata z budżetu państwa?

Nie. Generali Agro bierze pod uwagę składkę, którą rolnik będzie musiał opłacić jako ubezpieczający. Obejmuje ona kwotę wynikającą z ubezpieczenia upraw bez dopłaty oraz ubezpieczeń dodatkowych (np. następstw nieszczęśliwych wypadków lub ziemiopłodów).

W jaki sposób ustalana jest kolejność zgłoszeń?

Pod uwagę brana jest data wypełnienia formularza „Jesienne rozdanie e-kodów do Biedronki”, który jest dostępny dla zalogowanych użytkowników i-Rolnika.

I co ważne: można otrzymać tylko jeden e-kod.

- Od wielu lat pracujemy, by zwiększać świadomość ubezpieczeniową naszych klientów i wspierać ich w zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Aktualna promocja to kontynuacja tych działań. Chcemy w ten sposób zachęcić do ubezpieczania upraw także właścicieli mniejszych gospodarstw, którzy często rezygnują z zakupu ubezpieczenia, bo szukają oszczędności, a w razie powstania szkody są narażeni na straty – coraz częściej zdarzają się szkody całkowite, które niweczą efekt ciężkiej całorocznej pracy – mówi Krzysztof Mrówka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych w Generali Agro.

W jesiennym sezonie sprzedaży ubezpieczeń upraw ochroną ubezpieczeniową w Generali Agro objęte mogą być zboża ozime (pszenica ozima, pszenica orkisz ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, mieszanka zbożowa ozima) oraz rzepak ozimy od takich ryzyk jak ujemnych skutków przezimowania, wiosennych przymrozków, gradobicia, deszczu nawalnego i huraganu. Warto dodać, że Generali Agro proponuje klientom, m.in. znacznie wcześniejsze objęcie ochroną upraw od ryzyka wiosennych przymrozków, niż jest to zapisane w ustawie. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się już od 21 marca i pozwala pokryć ewentualne straty już po ruszeniu wiosennej wegetacji. Rozszerzenie to jest dostępne w ramach specjalnej klauzuli, która dostępna jest w pakietach zawierających ryzyka ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych.

Ubezpieczyciel kontynuuje również akcję rabatową, dzięki której kupujący polisę może otrzymać zniżkę w wysokości 20%, a na początku sezonu nawet 25%.

Doświadczeni eksperci w Generali Agro

W tym sezonie, po raz pierwszy w historii, ubezpieczenia rolne będą oferowane pod marką Generali Agro. Połączenie Concordii z Generali nastąpiło z końcem lipca br. i od tego czasu cenione na rynku ubezpieczenia dla branży rolnej sprzedawane są pod marką Generali Agro, a zespół doświadczonych ekspertów rolnych, zlokalizowanych w Poznaniu i pracujących w całej Polsce, pozostaje ten sam i niezmiennie wspiera klientów w zarządzaniu ryzykiem w ich gospodarstwach. Klienci, agenci i partnerzy zyskali natomiast dostęp do całej gamy produktów oferowanych przez Generali Polska.