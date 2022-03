Ilu chętnych na emerytury stażowe?

Ile wynosił średni wiek osoby ubezpieczonej w KRUS, która uzyskała prawo do emerytury rolniczej w 2021 r.? Ile emerytur rolniczych przyznano w 2021 r. a ile w ogóle wypłacono? Co z tzw. emeryturami stażowymi? Na pytania posłów odpowiedziała wiceminister Anna Gembicka.

Do biur poselskich ciągle napływa wiele skarg rolników, którzy od kilku lat przechodzą na emeryturę zdecydowanie później, niż to miało miejsce do 2017 roku.

- Ustawa z października 2017 roku oraz nieprzedłużenie szczególnych rozwiązań obowiązujących rolników w przeszłości, zmusza tę grupę zawodową do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Dodatkowo rolnicy kolejny rok czekają na zmianę przepisów w kwestii nabywania praw emerytalnych bez konieczności pozbywania się gospodarstwa - stwierdza w interpelacji do resortu rolnictwa poseł Dorota Niedziela, i pyta: ile wynosił średni wiek osoby ubezpieczonej w KRUS, która uzyskała prawo do emerytury rolniczej w 2021 r.? Ile emerytur rolniczych przyznano w 2021 r. a ile w ogóle wypłacono? Co z tzw. emeryturami stażowymi?

- Średni wiek, w którym osoby ubezpieczone w KRUS uzyskują prawo do emerytury rolniczej to aktualnie 63 lata - poinformowała w odpowiedzi Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa.

Dla kobiet jest to 61 lat, a dla mężczyzn 66 lat. Dla porównania, w 2015 roku było to odpowiednio: 64, 62 i 67 lat.

Ostatni rok obowiązywania emerytur wcześniejszych

Średni wiek nabycia prawa do emerytury rolniczej “wcześniejszej” (według przepisów sprzed października 2017 r.) to 60 lat, w tym dla kobiet 57, a dla mężczyzn 63 lata. Ale - emerytury rolnicze tzw. wcześniejsze są już świadczeniami wygasającym. W 2021 r. Kasa przyznała tylko 28 takich świadczeń, a w 2022 r. wypłacone zostaną ostatnie z tych emerytur, w związku z tym, od 2021 r. Kasa zaprzestała opracowywania danych dotyczących średniego wieku osób uzyskujących te świadczenia.

Niemniej, zdaniem Kasy, wiek ten wynosił ok. 59 lat w przypadku kobiet i ok. 64 lata w przypadku mężczyzn.

W 2021 r. przyznano 16.255 emerytur rolniczych (w 2015 r. 62.510 takich świadczeń).

W sumie w ub. roku wypłacano przeciętnie co miesiąc 810 964 emerytury rolnicze. W 2015 r. 943 019 takich świadczeń.

Ilu byłoby chętnych na emerytury stażowe?

Poseł Niedziela zapytała też, jak Minister Henryk Kowalczyk ocenia, pojawiające się w przestrzeni publicznej, pomysły wprowadzenia do systemu emerytalnego tzw. emerytur stażowych? Czy robiono w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi symulacje, jak takie przepisy mogłyby wpłynąć na wiek przechodzenia na emeryturę osób ubezpieczonych w KRUS i co ewentualnie z nich wynika?

Z szacunków Kasy wynika, że w 2022 r. o emerytury tzw. stażowe mogłoby wystąpić ok. 7,7 tys. osób ubezpieczonych w KRUS, a w 2023 r. kolejne ok. 4,5 tys. osób.

- Ze względu na fakt, iż projektowane rozwiązania w zakresie emerytur stażowych nie są jeszcze obowiązującym prawem, kwestie dotyczące ewentualnego wpływu na obniżenie wieku przechodzenia na emeryturę z KRUS nie zostały poddane badaniu. Należy podkreślić, że przepisy o emeryturach stażowych nie byłyby obowiązkowe, ale jedynie stwarzałyby możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę - podkreśliła w odpowiedzi na interpelację Anna Gembicka.

Prace nad nowymi rozwiązaniami w sprawie emerytur rolniczych trwają

Wiceminister przypomniała przy tym, że projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, jest obecnie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

- Przedmiotowy projekt ustawy zawiera szereg korzystnych zmian dla rolników. Warto wspomnieć, że oprócz tej najbardziej oczekiwanej, tzn. uniezależnienia wypłaty świadczenia od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, zaproponowana została m.in. zmiana zgodnie z którą renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy nie będzie zawieszana jeżeli rencista jest trwale całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym - zaznaczyła Anna Gembicka.

- Dodatkowo zaproponowana została zmiana, zgodnie z którą w przypadku gdy rencista jest uprawniony do renty okresowej, umowa dzierżawy gruntów rolnych, w celu wykazania się zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej, może być zawarta co najmniej na okres na jaki zostało przyznane prawo do renty rolniczej - dodała.

A to nie wszystko. Projekt reguluje liczne kwestie związane ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych.

- Proponuje się także dodanie przepisów, które umożliwią Kasie podejmowanie działań także wobec osób uprawnionych do emerytury rolniczej z ubezpieczenia w celu poprawy ich stanu zdrowia, kondycji psychofizycznej oraz stanu funkcjonalnego i jakości życia, między innymi poprzez kierowanie ich na rehabilitację leczniczą do zakładów rehabilitacji leczniczej. Także ubezpieczeni, będący opiekunami osób niepełnosprawnych, będą mogli być kierowani na turnusy mające na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej i jakości życia do zakładów rehabilitacji leczniczej - zaznaczyła wiceminister rolnictwa.

- Warto także zaznaczyć, że osoby opłacające podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych, otrzymają dodatek na zasadach zbliżonych do zasad na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych - poinformowała Anna Gembicka.