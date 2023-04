Czy w obliczu obserwowanych zmian klimatycznych i nieprzewidywalnej pogody, rolnicy w ogóle mogą zachować spokój? Jak to zrobić?

- Myślę, że z perspektywy rolnika, niestety coraz trudniej będzie zachować ten spokój, dlatego najwyższy czas, aby pomyśleć o kompleksowym zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwie. I nie chodzi mi tu tylko o ubezpieczenia, ale generalnie np. o dobór odmian roślin do mikroklimatu, który panuje w poszczególnych województwach czy powiatach – uważa Krzysztof Mrówka, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych Generali Agro.

Jak zaznacza rozmówca farmer.pl, nie od dziś wiadomo, że na Dolnym Śląsku może być zupełnie inny przebieg pogody niż np. na Kujawach. - Do tego Kujawy są takim przykładem, gdzie rolnicy muszą być naprawdę bardzo asertywni pod kątem doboru odmian, bo to jest region gdzie praktycznie co roku, w większym lub mniejszym stopniu występują wszystkie ryzyka, które są ubezpieczane z dopłatą z budżetu państwa. Niezwykle istotne jest dziś, by dobierać odmiany nie tylko pod kątem plonowania, a to przecież w tym kierunku dzisiaj zmierza: jak największy plon, ale też w kierunku np. mrozoodporności w kontekście przezimowania czy odporności na przymrozki wiosenne. Proszę zauważyć, analizując wyniki PDO COBORU przedstawione dla pszenicy ozimej, ewidentnie widać, że średnia wegetacja rusza dziś zdecydowanie wcześniej, czyli w okolicach połowy marca, gdzie 20 lat temu był to zazwyczaj koniec tego miesiąca – podkreśla dyrektor Mrówka.

Jaki tego efekt dla rolnika? - Taki, że jeżeli rusza wegetacja wcześniej – chociażby tak, jak w tym roku, start był w połowie marca, rośliny bardziej narażone są na niszczycielską siłę przymrozków, które mogą wystąpić w kolejnych dniach tego miesiąca i na początku kwietnia. Proszę jednak pamiętać, że ustawowo za szkody przymrozkowe uznawane są te, występujące od 15 kwietnia. I teraz pytanie, czy mamy na to sposób? W okolicach 22 marca 2020 r. wystąpiły wczesne przymrozki, a rzepak był już wówczas na początku kwitnienia w niektórych regionach kraju. Po tych doświadczeniach Generali, jako pierwsze towarzystwo wprowadziło rozszerzenie, które pozwala wyjść poza okres ustawowy w przymrozkach wiosennych i rozszerzyć to ryzyko od 21 marca – przyznaje Krzysztof Mrówka.

Nie da się ukryć, że taka jest właśnie tendencja: wysiać wcześniej, żeby zebrać szybciej i sprzedać drożej. – I to niestety powoduje, że ryzyko po stronie rolnika się zwiększa. Jako zakład ubezpieczeń oczywiście też to widzimy. Na przykład w ziemniakach. Sadzeniaki są wysadzane coraz wcześniej, żeby sprzedać je jako młode ziemniaki i otrzymać jak najlepszą cenę. A tu ryzyko przymrozków jest bardzo wysokie. I to w takich przypadkach rolnik powinien pomyśleć, że nie wystarczy już ubezpieczenie od gradu (najczęściej w tym przypadku wybierane). Jeśli już się decyduję na ten wczesny wysiew, to muszę się liczyć z tym, że to ryzyko przymrozków jest u mnie dużo większe, niż u mojego kolegi, który sadzi ziemniaki w terminach zalecanych – uważa dyrektor Mrówka.

Nie lekceważ deszczu nawalnego i huraganu

W ocenie dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Rolnych Generali Agro, jeszcze trzy lata temu rolnicy często lekceważyli dwa ryzyka: deszcz nawalny i huragan. Dziś coraz chętniej rolnicy ubezpieczają się od tych ryzyk. Dlaczego? - Bo coraz więcej mamy takich szkód i te szkody są coraz większe. To znaczy, że ta intensywność opadów jest na tyle duża, że powoduje faktycznie dotkliwe straty w rolnictwie, zwłaszcza w takich uprawach, jak kukurydza, buraki cukrowe – to są czasami uprawy wręcz całkowicie kwalifikujące się do przesiewu, jeśli wymienione ryzyka nastąpią na koniec kwietnia lub początek maja. Są to naprawdę istotne straty – bo i materiał siewny plus skrócony okres wegetacji, który skutkuje utratą polaryzacji, w przypadku buraków – przyznaje Krzysztof Mrówka.

Dlatego też – dodaje - jak pomyślę kompleksowo, jako producent, jakie mam uprawy, na jakie ryzyko się decyduję, czy wysiewam w terminie czy nie, to wtedy powinienem do tego dobrać pakiet ubezpieczeń i wtedy mogę mówić o tym, że zasiałem sobie spokój. - Jak tego nie robię, bo patrzę tylko na cenę, żeby jak najtaniej ubezpieczyć albo wcale, to nie do końca to spełnia definicję spokoju – uważa dyr. Mrówka.

Jakie ryzyka w rolnictwie występują najczęściej?

Zdaniem dyrektora Mrówki, głównie jest to gradobicie. Występuje zdecydowanie najczęściej i powoduje najwięcej szkód. W ub. roku, rolnicy zgłosili do Generali niemal 11 tys. takich szkód, a najpoważniejsza z nich objęła pole o powierzchni 590 ha. Gospodarz otrzymał prawie 1 mln zł odszkodowania.

- Natomiast najintensywniejsze i najdotkliwsze finansowo ryzyko, jeśli wystąpi, to są ujemne skutki przezimowania. Susza, to kolejne ważne ryzyko, ale dotyczy raczej gleb lekkich i upraw jarych. No i przymrozki wiosenne. Z uwagi na fakt przesunięcia się okresów wegetacji (start w połowie marca) to będzie to w kolejnych latach coraz istotniejsze ryzyko – uważa szef Departamentu Ubezpieczeń Rolnych Generali Agro. Na podstawie danych towarzystwa, 50% wszystkich zgłoszonych szkód co roku to gradobicie, 20-25% to deszcze nawalne i huragany i reszta to pozostałe ryzyka.

Które ryzyka i uprawy możemy ubezpieczyć w Generali?

Jak zaznacza dyrektor Mrówka, wszystkie ryzyka, łącznie z suszą. - Przy czym suszę można ubezpieczyć tylko i wyłącznie jeśli rolnik ubezpieczył swoje uprawy ozime jesienią. Wtedy wiosną dajemy dodatkową możliwość, żeby rolnik ubezpieczył te uprawy też od ryzyka suszy. W tym roku był to okres od 20 lutego do 20 marca – informuje Krzysztof Mrówka.

Generali ubezpiecza wszystkie standardowe i wybrane uprawy, tj. w tym przypadku owoce i warzywa. - Jeśli chodzi o dodatkowe uprawy (specjalne) – ubezpieczamy je tylko i wyłącznie od ryzyka gradobicia, ale dajemy możliwość (konieczność) ubezpieczenia tych upraw również od strat jakościowych. Wyjątkiem są uprawy, które są przeznaczone na soki i warzywa i owoce z przeznaczeniem na moszcz – te można ubezpieczyć tylko od strat ilościowych, bo w tym przypadku jakość już nie ma takiego znaczenia. Ale owoce deserowe, jak borówka, jabłko czy gruszka – to oczywiście ze stratami jakościowym, bo na podstawie naszych doświadczeń, te straty jakościowe są bardziej istotne niż straty ilościowe. Obniżają one jakość handlową i sieci nie są zainteresowane kupnem owoców i warzyw, które nie spełniają tych norm – zaznaczył w rozmowie z farmer.pl dyr. Mrówka.

Czy rolnicy chętnie się ubezpieczają?

Według Krzysztofa Mrówki, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw spojrzeć, jaka powierzchnia jest ubezpieczona globalnie. - Czyli z ok. 10,5 mln ha jest pod zasiewami, ubezpieczonych z tego jest – według naszych informacji – tak ok. 4 mln ha, czyli daje to 40% ubezpieczonej powierzchni. Nie odnosi się to do liczby ubezpieczonych gospodarstw. W porównaniu do danych dotyczących całej Europy – to jest to całkiem dobry rezultat. Także myślę, że system ubezpieczeń w rolnictwie w naszym kraju działa poprawnie. Natomiast trzeba przyznać, że duża część zbóż jest nieubezpieczona. To jest zresztą ciekawe, bo ubezpieczenie zbóż od gradu i ognia to jest jedno z najtańszych ubezpieczeń w zakresie ubezpieczania upraw. Warto podkreślić również, że do ubezpieczeń upraw są dopłaty Skarbu Państwa do 65% składki.

Jak najlepiej dobrać ochronę?

- Warto, aby ubezpieczenie było traktowane jako jedna ze składowych kosztów ponoszonych na hektar, tak samo jak koszt nawozu czy ś.o.r. Wtedy na koniec dnia jestem w stanie podjąć decyzję: czy te 30, 50, 100, 200 zł jestem w stanie na ubezpieczenie przeznaczyć. Jeśli jest to 30 zł, to dobieram ochronę dla tych 30 zł, ale zabezpieczy mnie to przed gradem w trakcie żniw czy tuż przed. Jeśli mogę wydać więcej to wchodzę w ubezpieczenie przed przymrozkami, deszczem nawalnym czy huraganem. I tak podchodząc do kwestii ubezpieczeń, jestem w stanie naprawdę dobrać koszt do tego, co potrzebuję – uważa Krzysztof Mrówka.

Jak zaznacza w rozmowie z farmer.pl, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia upraw z dopłatami budżetu państwa rolnicy mogą ubezpieczyć także ziemiopłody. Przechowywane często w silosach albo magazynach ziemiopłody stanowią przecież dużą wartość w gospodarstwie.

Co najchętniej ubezpieczają rolnicy?

- Z naszej perspektywy – zaznacza dyrektor Mrówka - są to uprawy, maszyny i budynki. Oczywiście budynki wynikają z obowiązku ubezpieczenia, natomiast coraz więcej rolników rozszerza ten zakres obowiązkowy. Jak przypomina, ubezpieczenie obowiązkowe pokrywa straty w murach i w dachu, natomiast to co znajduje się w budynku tą ochroną nie jest objęte. - I rolnicy coraz częściej już, dobrowolnie wykupują ochronę od dodatkowych ryzyk. A najczęściej dzieje się to w myśl zasady: mądry Polak po szkodzie – przyznaje szef Departamentu Ubezpieczeń Rolnych Generali Agro.

Co nowego dla rolników w ofercie Generali na ten sezon?

W sezonie wiosennym Generali umożliwia ochronę płodów rolnych już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem. Jak wymienia dyrektor Mrówka, nowością jest dołączenie do ryzyka huraganu ubezpieczenia od ryzyka burzy piaskowej.

- Jeśli pole rolnika zostanie zasypane piaskiem przez huragan i wystąpią symptomy huraganu czyli złamania, zgięcia itd. to odpowiadamy za tę burzę piaskową, która może spowodować np. uszkodzenia blaszki liściowej lub przysypać całe rośliny (pole nadaje się do przesiania). Mieliśmy taką sytuację w ub. roku w woj. zachodniopomorskim, w Wielkopolsce i na Kujawach. To unikalny element, który wyróżnia Generali na rynku – zaznacza Krzysztof Mrówka.

Jak dodaje, wartym odnotowania jest, że Generali oferuje (od ub. roku) dodatkową klauzulę dla producentów buraka cukrowego, która wprowadza odpowiedzialność za dodatkową stratę w polaryzacji. - Polega to na tym, że jeśli rolnik ubezpieczy buraki od gradu, deszczu nawalnego lub huraganu, i rozszerzy to ryzyko o ryzyko niedotowane w ramach tej klauzuli – czyli tę dodatkową utratę polaryzacji, to w przypadku szkody w wyniku jednego z tych trzech ryzyk na poziomie 25% na polu lub jego części Generali wypłaci dodatkowe 5% za utratę polaryzacji. Ten dodatek ma pokryć straty wynikające z kontraktu z cukrownią – wyjaśnia Krzysztof Mrówka.

Tym, co wyróżnia Generali wśród innych towarzystw, jest też na pewno bonus za utratę słomy podczas pożaru. - Zasada jest taka: jeśli spali ci się plon główny np. na 10 ha, to za te 10 ha zapłacimy ci w ramach ryzyka ognia plus dodatkowo 200 zł niezależnie od wartości na jaką ubezpieczyłeś te 10 ha, za każdy spalony hektar za utratę słomy – informuje dyrektor Mrówka.

Ryczałt zostanie wypłacony niezależnie od przyczyny powstania pożaru.

No i wyleganie w gryce. - Płacimy 10% sumy ubezpieczenia w przypadku wylegnięcia. Zmieniliśmy też definicję samego wylegnięcia w gryce: z korzeniowego na - zdarzające się o wiele częściej - wyleganie podstawy źdźbła – podkreśla Krzysztof Mrówka.

Szkody w sieci

Według danych przekazanych przez dyrektora Mrówkę, już 76% szkód uprawowych zgłaszanych jest do Generali Agro za pomocą formularza online. - Szkoda zgłoszona przez internet już w ciągu 15 minut trafia do regionalnego rzeczoznawcy Generali Agro, co rozpoczyna proces jej likwidacji. Od tego momentu gospodarz może w prosty sposób monitorować przebieg prac oraz sprawdzać status swojej sprawy w serwisie i-Rolnik.

Bonusy dla nowych i stałych klientów

Generali Agro przygotowało dla swoich klientów prezent w postaci e-kodów do sieci sklepów Biedronka, o łącznej wartości nawet 300 zł. Bon na kwotę 150 zł otrzyma rolnik, który do 30 czerwca wykupi ubezpieczenie upraw ze składką minimum 200 zł oraz wypełni odpowiedni formularz w serwisie i-Rolnik.

Dodatkowe 150 zł przysługiwać będzie osobie, która w czasie wiosennego sezonu poza ubezpieczeniem upraw zdecyduje się również na nowe ubezpieczenie maszyn rolniczych. Warunkiem otrzymania e-kodu jest zawarcie umowy ubezpieczenia w ramach produktu Generali Agro Ekspert lub Sprzęt Rolniczy ze składką minimum 200 zł i opłacenie polisy.

Dla lojalnych klientów Generali Agro kontynuuje specjalny system rabatowy. W ramach programu klient otrzymuje punkty za zakup produktów Generali Agro, które przy kolejnych, nowych ubezpieczeniach pozwolą na obniżenie składki. Zebrane punkty upoważniają do naliczenia do 10% zniżki w składce za nowe ubezpieczenie Generali Agro z pewnymi wyłączeniami. Jeśli klient będzie miał aktywne punkty na swoim koncie, przy ubezpieczeniu upraw jego składka zostanie automatycznie obniżona.

Co także warte podkreślenia, rolnik, który ubezpieczy w Generali Agro minimum 25 ha, otrzyma zniżkę w wysokości 50% w klauzulach dla upraw innych niż warzywa i owoce.