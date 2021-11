Jakie jest podejście rolników do ubezpieczeń w dobie rosnących kosztów produkcji?

Do kwestii podejścia rolników do ubezpieczeń w dobie rosnących kosztów produkcji odniósł się w czasie tegorocznej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie - Krzysztof Mrówka, ekspert Generali Agro.

Podczas tegorocznej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie Krzysztof Mrówka, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych w Generali Agro wziął udział w panelu Ryzyka pogodowe i nie tylko, wpływające na prowadzenie gospodarstwa rolnego. Ekspert odniósł się do pytań dotyczących m.in. możliwości ubezpieczania upraw od następstw suszy i innych niekorzystnych zjawisk pogodowych czy podejścia rolników do ubezpieczeń w dobie rosnących kosztów produkcji.

W tym kontekście, w czasie debaty, poruszono m.in. kwestię perspektyw związanych z nadchodzącym wiosennym sezonem upraw oraz przybliżono informacje na temat dostępności i zakresu trwającego jeszcze sezonu jesiennego. Ekspert Generali Agro wyjaśnił zagadnienia związane z klauzulą rozszerzającą ryzyko wiosennych przymrozków.

Klauzula wprowadza rozszerzenie okresu odpowiedzialności w ryzyku przymrozków wiosennych. Nowy okres ochronny rozpoczyna się już 21 marca, a nie jak wcześniej 15 kwietnia. W przypadku szkód w okresie 21 marca – 14 kwietnia rolnik otrzyma odszkodowanie, które umożliwi mu założenie uprawy alternatywnej (wypłata ryczałtu w wysokości 15% sumy ubezpieczenia). Od 15 kwietnia, w ramach ubezpieczenia przymrozków wiosennych, Generali Agro odpowiada za zdarzenia na polu na standardowych warunkach – i odszkodowanie będzie adekwatne do stopnia tego ubytku (od 8% do 95% sumy ubezpieczenia).

- Każdego roku uprawom zagrażają inne zjawiska atmosferyczne. Niektóre lata upływają pod znakiem ulewnych deszczy, inne suszy, a jeszcze inne poprzedzają wiosny z przymrozkami. Wspieramy rolników, rozszerzając zakres ochrony ubezpieczeniowej tak, aby był on dostosowany do zmieniających się warunków i pojawiających nowych zagrożeń dla upraw i hodowli – powiedział Krzysztof Mrówka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych w Generali Agro - Nasze doświadczenie i regularnie aktualizowane dane pozwalają nam wnioskować, że skutki przymrozków są zdecydowanie bardziej niekorzystne w południowej części Polski. Wynika to z faktu wcześniej rozpoczynającej się tam wegetacji. W poprzednich latach pierwsze straty spowodowane przez przymrozki odnotowywaliśmy już 21 marca. W odpowiedzi na zmiany klimatyczne i potrzeby naszych klientów wprowadziliśmy ochronę upraw przed przymrozkami wiosennymi rozpoczynającą się właśnie od 21 marca.

Generali Agro (dawniej Concordia Ubezpieczenia) od lat działa w obszarze ubezpieczeń dla rolników. Słucha ich potrzeb, stara się zrozumieć ich bieżące problemy oraz wspierać w zarządzaniu ryzykiem prowadzonej przez nich działalności. Co roku uczestniczy w konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, organizowanej przez wydawcę magazynu Farmer. Wydarzenie umożliwia zainteresowanym pogłębienie wiedzy rolniczej i spotkanie z ekspertami, którzy specjalizują się w takich aspektach działalności rolniczej, jak m.in.: finanse i prawo, agrotechnika, technika rolnicza, produkcja zwierzęca, instalacje OZE, e-commerce i rolnictwo 4.0.

Generali Agro było w tym roku głównym partnerem konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Tegoroczna edycja Narodowych Wyzwań w Rolnictwie była już dziewiątą. Po zeszłorocznej konferencji prowadzonej w całości w formie online, uczestnicy ponownie mieli możliwość spotkania z przedstawicielami branży i wysłuchania ekspertów na żywo, ale mogli też wysłuchać wykładów online. Dzięki obecności najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, konferencja zapewniła uczestnikom aktualną wiedzę oraz opinie ekspertów na temat problemów i wyzwań, jakie w tym roku dotknęły sektor rolny.

Generali Agro to marka, pod jaką są oferowane od końca lipca – od momentu połączenie Concordii z Generali - cenione na rynku ubezpieczenia dla branży rolnej. Po połączeniu ten sam zespół doświadczonych ekspertów rolnych, zlokalizowanych w Poznaniu i pracujących w całej Polsce, niezmiennie wspiera klientów w zarządzaniu ryzykiem w ich gospodarstwach, korzystając z ponad 20-letniego doświadczenia. Klienci, agenci i partnerzy zyskali natomiast dostęp do całej gamy produktów oferowanych przez Generali Polska.