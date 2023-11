Jednym z istotniejszych ryzyk, które zagrażają finansom rolnika jest ryzyko związane z utratą mienia. W dobie niestety coraz bardziej drożejącego sprzętu rolniczego, warto rozważyć zwłaszcza dodatkowe ubezpieczenie maszyn rolniczych. Takie nieprzewidywalne zdarzenie jak pożar czy kradzież - w całości czy tylko w drobnej, ale istotnej części - może w konsekwencji poważnie naruszyć bezpieczeństwo finansowe gospodarstwa.

Każdego roku, zwłaszcza podczas żniw, kroniki policyjne pełne są doniesień o płonących kombajnach na polach w całym kraju. Notorycznie notowane są też kradzieże maszyn rolniczych z posesji.

Zbita szyba też może rolnika mocno zaboleć, ale nie da się ukryć, że ostatnio nową plagą są kradzieże nie tyle całych maszyn, ale ich - co cenniejszych części, jak np. nadajników GPS czy monitorów.

- Takie nieprzewidywalne zdarzenie, jak pożar czy kradzież - w całości czy tylko w drobnej, ale istotnej części - może w konsekwencji poważnie naruszyć bezpieczeństwo finansowe gospodarstwa - zwraca uwagę Mariusz Gilicki, zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Rolnych Generali Agro.

Jak można tym kwestiom zaradzić?

Ubezpieczenie sprzętu powinno zagwarantować pokrycie ewentualnych strat, warto jednak pamiętać, że niezależnie od rodzaju maszyn ich wartość w ostatnim czasie mocno wzrosła. Sytuacja ta dotyczy to zarówno maszyn fabrycznie nowych, jak i używanych. Do tego trzeba pamiętać, że cena sprzętu to jedno, a koszty napraw to druga sprawa. Ekspert z Generali Agro zauważa, że koszty napraw wzrosły nawet o 30 proc. – chodzi zarówno o ceny części zamiennych, jak i koszty obsługi serwisowej.

Między innymi o tym, jak w dobie niestety coraz bardziej drożejącego sprzętu rolniczego, ograniczyć to jedno z istotniejszych ryzyk, jakie zagraża finansom rolnika - czyli ryzyko związane z utratą mienia - będziemy rozmawiać już 14 listopada br. w trakcie konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Mariusz Gilicki, ekspert Generali Agro wskaże, na jakie ważne aspekty przy zawieraniu umowy ubezpieczenia sprzętu rolniczego warto dziś szczególnie zwrócić uwagę.

fot. PTWP

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie – konferencja Farmera odbędzie się 14 listopada 2023 r. w Airport Hotel w Warszawie. Dla rolników jest ona bezpłatna.

