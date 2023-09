Preferencyjne kredyty płynnościowe nie są kierowane do osób pobierających rentę, bo.... istnieje ryzyko, że go nie spłacą - argumentuje resort rolnictwa.

Od połowy lipca br. rolnicy mogą sięgać po pieniądze z kredytu płynnościowego.

Ale nie wszyscy.

Kredyty płynnościowe nie dla rolników-rencistów

O umożliwienie rolnikom, którym przyznano rentę, skorzystania z preferencyjnych kredytów z linii na utrzymanie płynności finansowej gospodarstw wnioskował KRIR.

- Należy pamiętać o tym, że każdy kredyt, a zwłaszcza zaciągany na krótki okres, obarczony jest ryzykiem spłaty, szczególnie w przypadku osób z orzeczoną niezdolnością do pracy czy to w skutek choroby, czy wypadku przy pracy. Z tego to powodu preferencyjne kredyty płynnościowe nie są kierowane do osób pobierających rentę - informuje jednak w piśmie samorząd rolniczy Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa.

I przypomina:

Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania kredytów na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych (linia UP), kredyt może zostać udzielony:

1) osobom fizycznym:

- posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz

- niebędącym rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

2) osobom prawnym,

3) jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Pomoc polega na stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych rolnikom przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Ilu rolników ubiega się o kredyt płynnościowy?

Według informacji przekazanej przez ministra rolnictwa Roberta Telusa w czasie ubiegłotygodniowego spotkania z rolnikami, złożono już wnioski o kredyty płynnościowe na kwotę ok. 3 mld zł.

- Mamy jeszcze zarezerwowane na ten cel 7 mld zł, a limit akcji kredytowej wynosi 10 mld zł – przekazał minister Telus.