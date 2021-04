KRUS: 30 kwietnia 2021 r. upływa termin składania PIT-ów za 2020 rok

KRUS przypomina, że w lutym br. przekazała deklarację podatkową PIT-11A lub PIT-40A każdej osobie, która w 2020 r. chociaż raz pobrała jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (tj. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Ponadto każdej osobie, która w 2020 r. pobrała tzw. niezrealizowane świadczenie po zmarłym członku rodziny (emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu) lub alimenty potrącane z emerytury/renty, KRUS przekazała deklarację podatkową PIT-11.

Zeznania przygotowane przez KAS

Deklaracje PIT KRUS przekazała również do Ministerstwa Finansów oraz do urzędów skarbowych i na tej podstawie Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała zeznania podatkowe PIT-37 za świadczeniobiorców KRUS. Zeznania te są dostępne do akceptacji lub korekty na stronie www.podatki.gov.pl w usłudze Twój e-PIT.

Jeśli świadczeniobiorca KRUS sam nie złoży zeznania podatkowego PIT-37 we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 30 kwietnia 2021 r., ani nie zaakceptuje oraz nie odrzuci zeznania przygotowanego przez KAS, zeznanie to automatycznie zostanie uznane za złożone.

Skorzystanie z ulg podatkowych wymaga złożenia deklaracji samemu

Niemniej KRUS zwraca uwagę, że świadczeniobiorca, który otrzymał, co najmniej jedną z ww. deklaracji (tj. PIT-11A, PIT-40A lub PIT-11) i chce skorzystać z ulg podatkowych (np. na zakup leków, rehabilitację) lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź dzieckiem (w przypadku osób samotnych), powinien sam złożyć zeznanie podatkowe PIT-37 (lub PIT-36 – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność) we właściwym urzędzie skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zeznanie takie można złożyć w formie elektronicznej np. poprzez usługę Twój e-PIT albo w formie papierowej (osobiście lub wysyłając listem poleconym).

Zwrot nadpłat i 1 proc. na organizacje pożytku publicznego

Nadpłatę podatku wynikającą zarówno ze złożonego przez świadczeniobiorcę zeznania podatkowego (PIT-37 lub PIT-36), jak i z zeznania sporządzonego automatycznie przez KAS, urząd skarbowy zwróci w ciągu 45 dni od złożenia zeznania w formie elektronicznej lub w ciągu 3 miesięcy od złożenia zeznania w formie papierowej, przelewem na konto bankowe.

Jeśli urząd skarbowy nie posiada nr konta osoby uprawnionej do zwrotu nadpłaty podatku, to kwotę przekrajającą 23,20 zł zwróci przekazem pocztowym na adres świadczeniobiorcy, po pomniejszeniu o koszt przekazu. Kwotę nadpłaty do 23,20 zł osoba uprawniona może odebrać osobiście w kasie urzędu skarbowego.

KRUS dodaje, że każdy świadczeniobiorca może przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego i jeżeli dokonuje przekazania po raz pierwszy lub chce dokonać zmiany organizacji na inną niż w roku poprzednim - powinien wypełnić druk PIT-OP. Druk ten należy przekazać do właściwego urzędu skarbowego również w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

W przypadku nie przekazania tego druku, 1 proc. podatku urząd skarbowy przeleje na konto tej samej organizacji, co w roku ubiegłym.