KRUS: Aplikacja mobilna dla rolników

KRUS udostępnia aplikację mobilną na smartfony w systemie Android, umożliwiającą szybkie i wygodne w obsłudze wyświetlanie komunikatów KRUS.

Dodatkowo użytkownicy będą mogli sprawdzić aktualną prognozę pogody dla wskazanej lokalizacji geograficznej. Aplikacja to efekt współpracy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Aplikacja w przystępny i szybki sposób umożliwia rolnikom dostęp do najważniejszych komunikatów w sprawie świadczeń, ubezpieczeń czy prewencji wypadkowej. Jest to też kolejne narzędzie umożliwiające bezpośredni dostęp do serwisu głównego KRUS.

Dodatkowym elementem aplikacji jest sekcja pogodowa, umożliwiająca wyszukiwanie prognozy pogody w całej Polsce. System nawigacji umożliwia użytkownikowi generowania danych pogodowych poprzez takie kategorie jak: obecna lokalizacja, wybrany adres, współrzędne geograficzne. Pomiary pogodowe automatycznie pobierane są z serwisu ICM Meteo, przedstawiają m.in. takie wartości jak: temperatura, opad, ciśnienie, wiatr, mgła, wschód, zachód słońca i inne.

Aplikacja KRUS może być szczególnie przydatna w sezonie intensywnych prac polowych, jak również stanowić prosty sposób kontaktu z urzędem bez konieczności korzystania z urządzeń stacjonarnych.

Z danych KRUS wynika, że ponad 50 proc. użytkowników serwisu www.krus.gov.pl korzysta z urządzeń mobilnych. Aplikacja wychodzi, zatem naprzeciw oczekiwaniom szerokiej grupy odbiorców i może stanowić alternatywną formę kontaktu klientów z instytucją.

Aplikacja przeznaczona jest na smartfony z systemem Android w minimalnej wersji 5.0. Obsługuje dwa języki - polski oraz angielski. Przeznaczona jest do użytku w orientacji wertykalnej. Do poprawnego działania aplikacji użytkownik musi zezwolić na wykorzystanie połączenia internetowego oraz w przypadku korzystania z lokalizacji GPS zezwolić na jej uruchomienie.

Aplikacja jest bezpłatna, można ją pobrać poprzez sklep Google, wpisując w wyszukiwarce hasło: Centrala KRUS.