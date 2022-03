KRUS: dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

W kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą lub rentą, KRUS wzorem lat ubiegłych, wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. trzynastą emeryturę.

„Trzynasta emerytura” przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia) tj. w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2022 r. wynosi 1.338,44 zł brutto (z kwoty tej zostanie potrącona składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne).

Od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie pobrany podatek dochodowy.

Poza składką na ubezpieczenie zdrowotne z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.

„Trzynasta emerytura” zostanie wypłacona z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku o to świadczenie.

Świadczenie to przysługuje osobom, które w dniu 31 marca 2022 r. mają prawo do rolniczej emerytury lub renty, okresowej emerytury rolniczej bądź rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które zostanie wypłacone przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

Osobom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaci KRUS.

Natomiast emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ZUS emeryturę pracowniczą, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaci ZUS.

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba przysługuje jedno dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do renty na dzień 31 marca 2022 r., z wyłączeniem osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Razem z tą decyzją zostanie przekazana decyzja o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2022 r. (czyli tzw. decyzja waloryzacyjna).