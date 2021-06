KRUS: Finał konkursu plastycznego dla dzieci

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” – pod tym hasłem KRUS zorganizowała XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci z terenów wiejskich.

Tegoroczna edycja poświęcona była działaniom prewencyjnym KRUS na przestrzeni 30 lat. Niezmiennie celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Do tegorocznego konkursu przystąpiło 43 234 uczniów z 3 744 szkół podstawowych z terenów wiejskich. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice w formacie A-3, jak najlepiej obrazującej konkursowe hasło.

Zgodnie z regulaminem konkursu, Centralna Komisja Konkursowa dokonała wyboru najlepszych spośród 96 zakwalifikowanych do etapu centralnego przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe prac. Członkowie Centralnej Komisji ocenili je uwzględniając regulaminowe kryteria. Wszystkie prace, które znalazły się w finale prezentowały wysoki poziom artystyczny i merytoryczny, a nagrodzone zostały te, które wyróżniały się szczególną pomysłowością i oryginalnością ujęcia tematyki konkursu.

Gala finałowa konkursu, z udziałem m.in. ministra rolnictwa Grzegorza Pudy, Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik, Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, p.o. Dyrektora KOWR Małgorzaty Gośniowskiej-Koli oraz p.o. Zastępcy Prezesa ARiMR Tomasza Kuśnierka odbyła się 16 czerwca 2021 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Dzieci w rodzinach rolniczych uczone są szacunku do pracy, rodziny, przyrody. Często od najmłodszych lat pomagają rodzicom w codziennych obowiązkach gospodarskich. Dlatego tak ważne są działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci na wsi. Edukacja na temat zagrożeń to doskonała profilaktyka. Dzieci jako bardzo surowi i wrażliwi obserwatorzy świata potrafią w sposób bardzo bezpośredni, szczery oddać to, co w tym świecie budzi w nich lęk. Od małego uczone ostrożności i respektu wobec świata i natury potrafią bardzo trafnie ocenić i przedstawić za pomocą obrazu wszelkie zagrożenia, których są świadome. Takie konkursy jak ten organizowany przez KRUS to doskonała profilaktyka zagrożeń. Okazja, aby Dzieci poprzez swoją wyobraźnię i spostrzegawczość pokazały jak bardzo ważne jest dla nich poczucie bezpieczeństwa. Doceniam, że KRUS podejmuje wiele inicjatyw służących realizowaniu działań na rzecz zmniejszenia wypadków przy pracy rolniczej zwłaszcza, jeżeli dotyczy to dzieci. Dziękuję organizatorom, a wszystkim laureatom gratuluję talentu i wyobraźni – powiedział minister Grzegorz Puda.

- Oglądając tegoroczne prace konkursowe, po raz kolejny przekonałam się, że wiedza dzieci na temat tego, jak należy się zachowywać, czego unikać, w jaki sposób nie narazić się na zagrożenia związane z pracą i przebywaniem w gospodarstwie rolnym jest naprawdę ogromna. Niezwykłe są też ich talenty oraz pomysły, które wykorzystały do zobrazowania przesłania Konkursu. Prace plastyczne przemawiają do wyobraźni, w prosty i jasny sposób przestrzegają oraz informują, jak zachowywać się bezpiecznie. Jestem przekonana, że udział w Konkursie dla wielu rolniczych rodzin był impulsem do podjęcia oceny stanu bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym i zastosowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy – podkreśliła Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik podczas gali finałowej konkursu.

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” przebiegał pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym konkursu zostało Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Lista laureatów na www.krus.gov.pl