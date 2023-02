Do 28 lutego KRUS przekaże podatnikom wszystkie PIT-y; Fot. Shutterstock

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszystkie osoby, które w 2022 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną), rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub świadczenie niezrealizowane po osobie zmarłej.

KRUS wysyła następujące PIT-y:

PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym KRUS rozliczyła podatek dochodowy za 2022 rok (tj. te które m.in. pobierały świadczenie z KRUS przez cały rok podatkowy i saldo ich rozliczenia wyniosło „0” zł lub na ich koncie podatkowym powstała niedopłata podatku, która zostanie potrącona ze świadczenia za marzec 2023 r.).

PIT-11A (informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego) otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi KRUS nie mogła dokonać rozliczenia podatku i przekazać PIT-40A, ponieważ np. nie pobierali świadczenia przez cały 2022 rok, mają nadpłatę podatku.

PIT-11 to informacja o dochodach dla osób, które pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS.

Wszystkie PIT-y KRUS przekaże w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 r.

Świadczeniobiorca, który otrzyma PIT-40A lub PIT-11A lub/i PIT-11 może zaakceptować lub zmienić zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36 (w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą), przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową, wypełnić formularz interaktywny w e-Urzędzie skarbowym, bądź sam złożyć PIT-37 lub PIT-36 w formie papierowej we właściwym urzędzie skarbowym – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2023 roku.

Zeznanie podatkowe przygotowane przez KAS zostanie udostępnione na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl, w usłudze Twój e-PIT.

Jeśli świadczeniobiorca nie złoży ww. zeznania to zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową zostanie automatycznie uznane za złożone.

Jednocześnie KRUS przypomina, że każda osoba, która otrzyma co najmniej jeden z ww. formularzy PIT, odprowadzała zaliczki na podatek dochodowy i chce skorzystać z ulg podatkowych (np. za zakup leków, rehabilitację) oraz osoba, która chce skorzystać z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), powinna zmienić zeznanie podatkowe przygotowane przez KAS lub sama wypełnić i przekazać nowe zeznanie w formie elektronicznej lub papierowej do urzędu skarbowego, również w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2023 r.

Świadczeniobiorcy, którym potrącano zaliczki na podatek dochodowy mogą przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego i jeśli dokonują przekazania po raz pierwszy lub chcą dokonać zmiany organizacji na inną niż w roku poprzednim, to w terminie do dnia 2 maja 2023 r. powinni przekazać do urzędu skarbowego wypełniony PIT-OP.

Nie dotyczy to osób, których jednym dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych były świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nieprzekraczającej 2.500 zł miesięcznie i łączny dochód w całym roku nie przekroczył 30.000 zł, ponieważ dochody takich osób mieszczą się w kwocie wolnej od podatku.

