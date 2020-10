KRUS: Rozstrzygnięcie konkursu o bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym

9 października w Centrali KRUS miało miejsce rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich.

To nowe działanie prewencyjne do przeprowadzenia, którego wykorzystano platformę moodle. Jest to nowoczesne narzędzie, które w obliczu pandemii koronawirusa umożliwia prowadzenie działań edukacyjnych wśród rolników bez konieczności bezpośrednich kontaktów.

Tematyka konkursu dotyczyła kampanii prewencyjnej na rzecz ograniczenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych związanych z obsługą zwierząt, przebiegającej pod hasłem Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz. Udział w konkursie wymagał zarejestrowania się na przeznaczonej dla konkursu stronie internetowej, a następnie udzielenia odpowiedzi na 20 pytań jednokrotnego wyboru.

Uczestnikiem konkursu mogła być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. W konkursie ogłoszonym na początku sierpnia br., trwającym do 15.09.2020 r., uczestniczyło 706 osób. Wszyscy nagrodzeni, tj. 100 osób, wypełnili test bezbłędnie w czasie od 1’44 do 5’28 min. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe – wózki narzędziowe, które zostaną im przekazane przed końcem br. za pośrednictwem Oddziałów Regionalnych KRUS.

