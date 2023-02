Od 28 stycznia 2023 r. pomocnik rolnika, będący obywatelem Ukrainy w okresie legalnego pobytu na terytorium Polski, może wykonywać w gospodarstwie rolnika wszystkie czynności związane z prowadzeniem działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej albo pozostające w związku z wykonywaniem tych czynności.

Zatem pomoc świadczona przez takiego pomocnika rolnika nie jest ograniczona jedynie do czynności związanych z pomocą przy zbiorach owoców, warzyw, tytoniu, chmielu, ziół i roślin zielarskich.

Zakres czynności według zawartej umowy

Niezmiennym natomiast pozostaje, aby zakres czynności wykonywanych przez pomocnika rolnika został określony w zawieranej z rolnikiem umowie o pomocy przy zbiorach. Obowiązujące od dnia 28 stycznia 2023 r. nowe regulacje prawne dotyczą wyłącznie obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pobyt tych osób, na podstawie ww. przepisu przypada w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Polski na okres powyżej 30 dni, a także korzystanie przez obywatela Ukrainy z ochrony czasowej na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy pozbawia go uprawnienia legalnego pobytu na terytorium Polski na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy.

W stosunku do obywateli Ukrainy, którzy nie spełniają powyższych warunków, a także do obywateli Polski oraz innych państw nadal obowiązują ograniczenia w zakresie świadczonej pomocy, jak i katalogu produktów, przy zbiorze, których mogą świadczyć pomoc w oparciu o umowę o pomocy przy zbiorach, a także obowiązuje limit czasu trwania tych umów tj. do 180 dni w danym roku kalendarzowym.

Podstawa prawna: