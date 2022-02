KRUS: wypadków w rolnictwie więcej, także śmiertelnych

Z podsumowania ubiegłego roku wynika, że wypadków rolników przy pracy rok do roku przybyło. Więcej z nich miało też tragiczny finał.

Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w 2021 roku do jej oddziałów regionalnych i placówek terenowych zgłoszono 12.088 wypadków. To o 1.114 (10,2%) więcej, niż w 2020 roku. W liczbie tej odnotowano aż 45 wypadków śmiertelnych, to 10 (28,6%) więcej, niż rok wcześniej.

„Za wypadki przy pracy rolniczej, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uznano 11.597 zdarzeń – o 1 640 (16,5%) więcej, niż w poprzednim roku. Wypłacono 9.595 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, tj. o 1.723 (21,9%) więcej niż w 2020 roku. Wydano 3.267 decyzji odmownych, tj. o 61 (1,8%) mniej niż w 2020 roku” – czytamy w raporcie KRUS.

Z zebranych danych wynika, że najwięcej rolników zostało poszkodowanych wskutek upadków w różnorakich okolicznościach – to aż 4.812 poszkodowanych, co stanowi 50,2% wszystkich wypłaconych odszkodowań. Pochwycenie lub uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń to przyczyna 1.221 wypadków w minionym roku (12,7% wypadków). Uderzenie, przygniecenie, lub pogryzienie przez zwierzęta gospodarskie to powód 1.130 uznanych przez KRUS wypadków (11,8% ogólnej liczby). 955 rolników zostało poszkodowanych wskutek „innych zdarzeń”, co stanowi 9,9% odnotowanych wypadków.

„W większości przypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań (60,6%) orzeczono uszczerbek na zdrowiu nie przekraczający 5%” – informuje KRUS. Najwyższą wypadkowość stwierdzono w województwach: podlaskim (10,8), kujawsko-pomorskim (10,7), wielkopolskim (10,2), warmińsko-mazurskim (9,4) i lubelskim (9,2). Najmniej wypadków było w województwach: opolskim i śląskim (4,8).

Smuci fakt, że w minionym roku odnotowano aż 45 wypadków śmiertelnych, bo to o 10 (28,6%) więcej, niż w 2020 roku.

Wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek choroby zawodowej, zgłoszono także o 11,6% więcej, niż w ubiegłym roku. Wydano 106 decyzji odmownych i 209 przyznających. Co warto zauważyć, w porównaniu do roku 2020 zwiększyła się liczba wydanych przez KRUS decyzji odmownych - było ich 33 (o 45,2% więcej, niż w poprzednim roku), a zmniejszyła się o 24 liczba decyzji pozytywnych (o 10,3%).

„Odnotowano: 197 przypadków chorób zakaźnych (głównie boreliozy), 5 – chorób układu oddechowego, 4 przypadki

chorób obwodowego układu nerwowego oraz układu ruchu wywołanych sposobem wykonywania pracy, 2 przypadki chorób skóry i 1 przypadek zatrucia substancjami chemicznymi” – podaje KRUS w raporcie.