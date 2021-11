Będziemy zachęcać do tego, aby rolnicy ubezpieczali się na zasadach wzajemności, czyli w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych. W tym celu chcemy, jako KRUS nabyć Pocztowy TUW. Po to, żeby nim zarządzać i wokół niego budować system ubezpieczeń - powiedział wczoraj, na spotkaniu z rolnikami w Pułtusku wicepremier Henryk Kowalczyk.

Na wczorajszym spotkaniu w Pułtusku wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział, że KRUS zakupi Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, celem ma być upowszechnienie ubezpieczeń rolniczych. Pocztowe TUW należy do Poczty Polskiej, spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa.

- Mamy dużo środków finansowych na dopłaty do ubezpieczeń. Budżet państwa ma możliwość dopłaty 65 proc. do składki ubezpieczeniowej, 35 proc. rolnik. Najważniejsze, że mamy dużo pieniędzy. Nie sądzę, aby ich zabrakło, bo jest to prawie 1,5 mld zł w budżecie państwa i jeszcze 3 mld zł, rezerwa, która jest na wszelki wypadek. Naprawdę są to ogromne środki finansowe. Będziemy zachęcać do tego, aby rolnicy ubezpieczali się na zasadach wzajemności, czyli w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych. W tym celu chcemy, jako KRUS nabyć TUW pocztowy. Po to, żeby nim zarządzać i wokół niego budować system ubezpieczeń - podkreślił Kowalczyk.

- Dlaczego ważny jest system ubezpieczeń wzajemnych? Firmy ubezpieczeniowe oferując swoją propozycję, w momencie gdy nie ma szkody, zostawiają pieniądze w firmie, są po prostu zyskiem tej firmy. One nie zostają dla rolnika na rok następny. Natomiast ubezpieczenia wzajemne mają taką zaletę, że jeśli dany rok jest o małych szkodach, to kapitał zostaje na rok następny i można tym kapitałem zmniejszyć składkę od rolników. A jednocześnie zmniejszając składkę, nie zmieniać sumy ubezpieczeń - powiedział Kowalczyk.

Jednocześnie zaznaczył, że system będzie miał szansę powodzenia, jeśli będzie powszechny.

- System obowiązkowy byłby trudny do wprowadzenia na pierwszy rok, ale chciałabym, aby był w miarę powszechny, żeby przekonać rolników tym, że jednak te ubezpieczenia się opłacają - podkreślił.

Wicepremier wspomniał też, że ubezpieczenie będzie obejmowało wszystkie możliwe ryzyka włącznie z suszą. A przed sezonem wegetacyjnym, ubezpieczenia będą mocno propagowane, by zachęcać rolników do ubezpieczania się.