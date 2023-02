KRUS informuje, że od 1 lutego 2023 r. o zasiłek macierzyński mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników, które przysposobiły dziecko w wieku do 14. roku życia lub przyjęły na wychowanie w wieku do ukończenia 14. roku życia i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Z 7./10. roku życia do 14. roku życia zmieniła się górna granica wieku dziecka przysposobionego/ przyjętego na wychowanie, od której zależy uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego. Nie zmieniło się natomiast kryterium wieku dla dziecka przyjętego na wychowanie w ramach niezawodowej rodziny zastępczej – nadal pozostaje do 7./10. roku życia.

Kiedy złożyć wniosek

Osobom, które w dniu 1 lutego 2023 r. nie pobierają zasiłku macierzyńskiego na dziecko/dzieci, które przysposobiły w wieku do ukończenia 14. roku życia/ przyjęły na wychowanie w wieku do ukończenia 14. roku życia i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, zasiłek macierzyński przyznaje się począwszy od 1 lutego 2023 r., jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy licząc od 1 lutego 2023 r. i nie później niż w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego.

W przypadku złożenia wniosku po ww. terminie, nie później niż w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego prawo do zasiłku macierzyńskiego przyznaje się począwszy od miesiąca złożenia wniosku.