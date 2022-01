KRUS: zmiany podatkowe a wysokość świadczeń emerytalno-rentowych

KRUS informuje, że w wyniku zmian podatkowych wprowadzonych od 1 stycznia 2022 roku, emerytury i renty oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające ustalone w kwocie od ok. 484 zł do 2.500 zł miesięcznie (co stanowi ok. 98 proc. wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych) - wypłaca w kwocie wyższej niż w 2021 r.

Emerytury i renty w kwocie nieprzekraczającej 484 zł miesięcznie tj. wypłacane przede wszystkim osobom, które otrzymują część świadczenia z uwagi na niezaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej – od 1 stycznia br. KRUS wypłaca w dotychczasowej wysokości.

Tylko ok. 0,1 proc. świadczeniobiorców KRUS uprawnionych do emerytur i rent w kwocie powyżej 4.920 zł i nieprzekraczającej 12.800 zł miesięcznie - w styczniu otrzyma świadczenie nieco niższe niż w 2021 r. Niemniej, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. KRUS przeliczy wysokość zaliczki potrąconej takim osobom i w lutowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych otrzymają one zwrot nadpłaty podatku za styczeń.

Od lutego od takich świadczeń emerytalno-rentowych KRUS będzie potrącała zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach obowiązujących do końca 2021 r.

W związku z powyższym KRUS informuje, że w efekcie nowych rozwiązań ok. 98 proc. osób uprawnionych do emerytur, rent oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, będzie otrzymywało świadczenia w kwocie wyższej, a ok. 2 proc. osób – w wysokości dotychczasowej.