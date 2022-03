Minister Kowalczyk zachęca rolników do ubezpieczania upraw i zwierząt

Chciałbym zachęcić wszystkich rolników do zawierania ubezpieczeń rolnych. Za 100, czy 200 zł składki zyskują gwarancję wypłaty pełnych odszkodowań za straty, a nie jedynie doraźnej pomocy w wysokości ok. 500 zł, tak jak to było w poprzednio funkcjonującym, ułomnym systemie - mówił dziś na konferencji prasowej Henryk Kowalczyk, Wicepremier i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprzedaż ubezpieczeń rolniczych co prawda już w tym roku ruszyła, mimo to Henryk Kowalczyk, Wicepremier i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowił dziś oficjalnie zainaugurować wiosenny sezon na tego typu ubezpieczenia.

- Zgodnie z deklaracjami, jest to system bardzo w tym roku już rozwojowy, bardzo kompleksowy, bo przede wszystkim zależy nam na tym, aby ubezpieczenia, szczególnie upraw rolnych, obejmowały wszystkie ryzyka - przyznał na konferencji prasowej Henryk Kowalczyk.

W tym roku, w budżecie państwa na dopłaty do ubezpieczeń rolnych przeznaczone zostało 1,5 mld zł, a w rezerwie zapisano kolejne 3 mld zł. Dopłaty do składek do ubezpieczeń rolnych dotyczą produkcji rolnej, jak: uprawa zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych i obejmują takie zdarzenia jak: huragany, powodzie, deszcze nawalne, grad, pioruny, obsunięcia się ziemi, lawiny, susza, ujemne skutki przezimowania czy przymrozki wiosenne.

W przypadku produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) ubezpieczenie z dopłatą z budżetu państwa dotyczy takich zdarzeń jak huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawiny, ubój z konieczności.

- Każda składka do ubezpieczeń upraw rolnych jest dzielona między budżet państwa a rolnika - zaznaczył minister Kowalczyk. - 65% składki pokrywa budżet państwa, 35% pokrywa rolnik. Pomoc z budżetu państwa dla rolnika jest więc bardzo wyraźna - dodał.

- Chcemy odejść od bardzo ułomnych systemów rekompensat za szkody typu 500 zł do hektara, takich ryczałtowych odszkodowań, które na wniosek wojewody budżet państwa wypłacał. Zwykle brakowało środków finansowych albo trzeba było zachować reguły pomocy publicznej, nie wszystkim rolnikom udawało się to wypłacać. Tymczasem straty były bardzo różne, nawet wielotysięczne, a szkoda ryczałtowa rzędu 500 zł, czy nawet 1000 zł przy bardzo dużych ubytkach nie rekompensowała utraconych dochodów w rolnictwie - przyznał Wicepremier.

Jak zaznaczył, ok. 4,5 mld zł zarezerwowane w budżecie państwa wystarczy aby dopłacić do wszystkich ubezpieczeń. - Możemy w tym momencie ubezpieczyć w sumie około 9 mln ha upraw - podał Henryk Kowalczyk.

Jak wyliczył, przy założeniu, że rolnik w momencie zawierania ubezpieczenia będzie poruszał się w obszarze określonych w ustawie maksymalnych stawek (co generalnie jest mało prawdopodobne), w przypadku ubezpieczenia zbóż, maksymalna stawka to 20 300 zł/ha, składka na ubezpieczenie wyniesie 1827 zł, ale rolnik zapłaci z tego jedynie ok. 640 zł.

Zwykle to jednak rolnik określa wartość ubezpieczenia. Przeciętnie wartość ubezpieczenia oscyluje wokół 10 000 zł. Przeciętna składka od tego - np. 6% (skala uwarunkowana klasą gleb) to 600 zł, a rolnik - w obecnej propozycji systemu - zapłaci tylko 210 zł.

- Za 210 zł rolnik ma pewność swojego plonu - podkreślił na konferencji Wicepremier. - A ubezpieczenie, które może w tym przypadku odzyskać w przypadku 100% szkody może sięgnąć nawet 7,5 tys. zł (po odliczeniu 25% udziału własnego), a nie tak jak dotychczas było to 1000 czy 500 zł - dodał.

Minister przypomniał, że dzięki ostatnim zmianom w ustawie o ARiMR, od tego roku będzie możliwość (na wniosek rolnika) opłacenia składki ubezpieczeniowej (35%) ze środków na dopłaty bezpośrednie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe realizujące ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa to:

- PZU SA

- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

- Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA

- AGRO UBEZPIECZENIA - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

- InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA

- TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

- Vereinigte Hagelversicherung VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

- Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

- Wybierajmy kompleksowe oferty ubezpieczeń, łącznie z suszą - zaapelował do rolników Henryk Kowalczyk.

Obecna na konferencji Aleksandra Hadzik, Prezes KRUS poinformowała, że jeśli chodzi o AGRO UBEZPIECZENIA TUW, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników jest obecnie jedynym właścicielem tego podmiotu (wcześniej był współwłaścicielem TUW Pocztowy, na bazie którego powstało właśnie AGRO UBEZPIECZENIA TUW). - Towarzystwo to ma bardzo bogate doświadczenie, bo prawie 20 letni staż na rynku ubezpieczeń, więc jestem przekonana, że będzie służyło kompleksową ofertą ubezpieczeniową dla naszych rolników - stwierdziła Prezes KRUS.

- Informacja o ofercie ubezpieczeniowej będzie niebawem dostępna we wszystkich placówkach terenowych KRUS - zapewniła Aleksandra Hadzik i dodała - wydaje się ważną - informację dla rolnikow: - Firma działająca na zasadach ubezpieczenia wzajemnego nie jest bezpośrednio nastawiona na zysk, a głównie na wspólne pokrywanie szkód członków tego towarzystwa.