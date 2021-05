Na dopłaty do ubezpieczeń pieniędzy nie ma i nie będzie

W umowach zawartych w grudniu 2020 r. z siedmioma zakładami ubezpieczeń na dofinansowanie w 2021 r. 65 proc. składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dostępna kwota wydatków została w pełni rozdysponowana – stwierdza wiceminister Ryszard Bartosik i nie obiecuje zbyt wiele na przyszłość.

Posłowie Mieczysław Kasprzak, Marek Sawicki i Bożena Żelazowska pytali w interpelacji: „Czy Pan Minister, mając wiedzę, że środki na ten cel są niewystarczające, podjął działania na pozyskanie środków na dodatkowe dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych? (…) Ile wniosków o ubezpieczenia upraw nie zostało zrealizowanych z powodu wyczerpania środków?”

Wiceminister Ryszard Bartosik stwierdził w odpowiedzi, że zaplanowana w ustawie budżetowej na 2021 rok na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich kwota wydatków w wysokości 400 mln zł „wynika z możliwości budżetu państwa dofinansowania tego zadania w roku bieżącym”. Wiceminister dodał, że wydatki zaplanowane na 2021 r. na rolnictwo „w łącznej kwocie 1 352,2 mln zł zapewniają realizację zadań oraz funkcjonowanie instytucji obsługujących rolnictwo na poziomie zbliżonym do roku 2020.”

Zwiększone wydatki o 109,5 mln zł w porównaniu do 2020 r. zostały przeznaczone m.in. właśnie na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - wzrost wydatków to 50 mln zł.

„Podwyższenie wydatków budżetowych na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w kolejnych latach budżetowych będzie priorytetem przy rozdysponowywaniu dostępnego limitu wydatków w części budżetowej 32- Rolnictwo” – zapewnił wiceminister. Dodał przy tym: „W przypadku pojawienia się oszczędności w realizacji wydatków na realizację innych zadań w częściach budżetu państwa, których jestem dysponentem w pierwszej kolejności uwolnione wydatki zostaną przeznaczone na zwiększenie kwot wydatków na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.”

Szczegółowe informacje o liczbie zawartych – w szczególności w województwie mazowieckim, o co pytali posłowie - umów ubezpieczenia upraw rolnych w roku bieżących w sezonie wiosennym będą dostępne po zakończeniu II kwartału br. i wiceminister obiecał poinformować wtedy o tym, ile ich zawarto. Ile ich nie zawarto – nie podał i nie obiecał, że poda.

„Powierzchnia upraw rolnych objętych ubezpieczeniem wyniosła w 2017 r. ponad 3 272 tys. ha (przy planowanych 4 mln ha), a w 2018 r. 3 255,7 tys. ha (przy planowanych 5 mln ha). Stanowiło to zarówno w 2017 r i 2018 r. jedynie ponad 22 proc. całkowitej powierzchni użytków rolnych (14,6 mln ha)” – podała NIK w październiku 2020 roku po przeprowadzeniu kontroli. Porównywalną powierzchnię ubezpieczono też w 2014 roku, a nieco wyższą (i najwyższą od 2009 roku) - w 2013 roku.

Rolnik jest zobowiązany do ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych, na które otrzymuje dopłaty bezpośrednie, a (teoretyczna) opłata za niespełnienie tego obowiązku to równowartość 2 euro od 1 ha.

