W 2021 r. przeciętna miesięczna emerytura z KRUS wyniosła 1 436,29 zł (wzrost o 3,8% w porównaniu z rokiem poprzednim). Najwyższe świadczenia wypłacono w województwach: śląskim i lubuskim, najniższe w wielkopolskim i mazowieckim - podaje GUS.

Według najnowszej analizy GUS: "Emerytury i renty w 2021 r.", w 2021 r. emerytury i renty przeciętnie miesięcznie pobierało 9 280,6 tys. osób, z tego z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych - 8 244,0 tys. osób, tj. o 0,1% więcej, a z rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych - 1 036,6 tys. osób, tj. o 4,3% mniej.

Łączna kwota świadczeń emerytalno-rentowych ogółem w Polsce w 2021 r. wyniosła 277 286 mln zł i była wyższa o 6,4% w porównaniu do 2020 r.

Z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wypłacono 259 512 mln zł (wzrost o 6,9% w porównaniu do 2020 r.), z czego na wypłaty z ZUS przypadało 240 381,1 mln zł (wzrost o 6,9 %), z MON – 7 426,7 mln zł (wzrost o 4,7%), z MS – 1 761,0 mln zł (wzrost o 7,9%), z MSWiA – 9 943,5 mln zł (wzrost o 8,5%).

Kwota emerytur i rent z KRUS wyniosła 17 774 mln zł (spadek o 0,7% w porównaniu do 2020 r.).

Przeciętne miesięczne świadczenia emerytalno-rentowe brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wyniosły 2 623,26 zł (wzrost o 6,9%), w tym z ZUS – 2 554,59 zł (wzrost o 6,9%), z MON – 3 933,85 zł (wzrost o 5,8%), z MS – 4 231,47 zł (wzrost o 6,2%), z MSWiA – 3 937,05 zł (wzrost o 7,5%).

Natomiast w KRUS przeciętna wartość świadczenia emerytalno-rentowego ukształtowała się na poziomie 1 428,84 zł (wzrost o 3,8%).

Wysokość świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS

Łączna kwota przeznaczona na emerytury z KRUS w 2021 r. wyniosła 13 978,5 mln zł i spadła w stosunku do roku poprzedniego o 1,4%, na renty z tytułu niezdolności do pracy wydano 2 866,5 mln zł (wzrost o 1,3%), natomiast na renty rodzinne – 928,8 mln zł (wzrost o 4,4%).

Przeciętna miesięczna emerytura z KRUS wyniosła 1 436,29 zł (wzrost o 3,8% w porównaniu z rokiem poprzednim).

Najwyższe świadczenia wypłacono w województwach: śląskim (przeciętna miesięczna emerytura wyniosła 1 620,18 zł) i lubuskim (1 597,10 zł). W siedmiu województwach świadczenie to nie przekraczało przeciętnej dla kraju, najniższe było w województwach: wielkopolskim (1 402,30 zł) i mazowieckim (1 406,41 zł).

Na renty z tytułu niezdolności do pracy najwięcej środków przeznaczono z KRUS w województwie małopolskim – 378,2 mln zł (wzrost o 3,0% w porównaniu do roku poprzedniego), a najmniej w województwie opolskim – 35,9 mln zł (spadek o 0,4%).

Przeciętna miesięczna renta z tytułu niezdolności do pracy z KRUS wyniosła 1 299,03 zł – wzrost o 3,4% w porównaniu do 2020 r. i jej wysokość w poszczególnych województwach była zawarta w przedziale od 1 281,30 zł (w województwie podkarpackim) do 1 340,05 zł (w województwie opolskim).

Na wypłaty rent rodzinnych z KRUS najwięcej środków przeznaczono w województwie mazowieckim – 148,8 mln zł (wzrost o 5,2% w porównaniu do roku poprzedniego), a najmniej w województwie lubuskim – 12,5 mln zł (wzrost o 1,1%). W porównaniu do 2020 r. we wszystkich województwach zaobserwowano wzrost nakładów, największy w województwie małopolskim (o 6,7%).

Przeciętna miesięczna renta rodzinna z KRUS ukształtowała się na poziomie 1 856,03 zł i wzrosła o 5,1% w stosunku do roku poprzedniego. Najwyższą przeciętną rentę rodzinną odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim – 2 105,37 zł, łódzkim – 2 099,31 zł i zachodniopomorskim – 2 022,64 zł a najniższą w województwie śląskim - 1 690,01 zł - podaje w omawianej analizie GUS.