Niejasne wymogi w kwestii ubezpieczenia upraw

Ubezpieczenie co najmniej połowy upraw warunkuje pomoc w pełnej wysokości przy szacowaniu szkód pogodowych. Przepisy są jednak w tej kwestii niejasne i konieczne jest ich doprecyzowanie.

W związku z wystąpieniem w niektórych regionach kraju podtopień pól, zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie interpretacji przepisów, dotyczących warunku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej od co najmniej jednego z ryzyka. Warunek ten trzeba spełnić, by uzyskać pomoc w pełnej wysokości, ale zdaniem izb przepisy są zbyt nieprecyzyjne.

Jak argumentuje KRIR: „Z zapisu §13 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że „Pomoc, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o 50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych lub uprawach w szklarniach lub w tunelach foliowych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3”.

W związku z tym, że straty dotyczą dwóch lat gospodarczych tj. 2019/2020 oraz 2020/2021 rolnicy składają dwa odrębne wnioski o szacowanie strat - pierwszy dotyczący niezebranych płodów rolnych (np. buraka cukrowego, kukurydzy) i drugi - dotyczący nowych zasiewów ozimych. O ile w pierwszym przypadku logiczne wydaje się wykazanie spełnienia warunku ubezpieczenia min. 50% upraw poprzez zawarte polisy jesienią ubiegłego roku oraz wiosną tego roku, to w przypadku nowych zasiewów brak jest takiej możliwości. Nowe zasiewy uległy zniszczeniu w okresie, gdy polisy nie mogły zostać zawarte lub nie obowiązywały (dotyczy to upraw w trakcie wschodów lub w okresie trwania karencji ubezpieczeniowej), a także nie obejmowały całego gospodarstwa, np. ze względu na planowane zasiewy wiosenne”.

Rolniczy samorząd zauważa także, że ustawa z dn. 7.07.2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, która nakłada obowiązek ubezpieczenia upraw reguluje termin jego spełnienia w art. 10c ust. 2. „Obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1, od co najmniej jednego ryzyk wymienionych w ust. 1”.

Zgodnie więc z ustawą na spełnienie obowiązku ubezpieczenia 50% upraw, za które rolnik otrzymał dotacje za 2020 r. , ma on czas zarówno jesienią 2020 r. jak i wiosną 2021 roku. Wynika stąd jasno, że zapisy dwóch cytowanych dokumentów (rozporządzenia i ustawy) nie są ze sobą zgodne. W rozporządzeniu mowa jest bowiem o spełnieniu obowiązku ubezpieczenia 50% upraw na dzień wystąpienia szkody, natomiast ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, wyznacza ten termin na dzień 30.06.2021 r. KRIR domaga się więc jednoznacznej interpretacji przepisów, bądź ujednolicenia zapisów w regulacjach, tak by warunki ubiegania się o pomoc były dla rolników realne do spełnienia przy każdych warunkach pogodowych.

Ustawa wyklucza również możliwości ubezpieczenia zasiewów traw na gruntach rolnych, roślin strączkowych drobnonasiennych, czy gryki. Tymczasem powierzchnia tych upraw jest automatycznie wliczana do powierzchni nieubezpieczonej w gospodarstwie i KRIR wytyka tą jawną niesprawiedliwość. Kolejny problem jaki wskazuje w piśmie do ministra rolnictwa, to niemożność ubezpieczenia upraw w pobliżu rzek i na polderach.