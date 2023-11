Tylko ok. 17% producentów rolnych posiadających gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych korzysta z ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa.

Do konsultacji społecznych przekazano projekt rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r.

Ile będzie wynosić dopłata do ubezpieczenia?

W zasadzie utrzymano w nim dotychczasowe rozwiązania w tym temacie, czyli przewiduje się udzielanie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia przez producentów rolnych z zakładami ubezpieczeń umów ubezpieczenia:

upraw rolnych (zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych - od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne - w wysokości 65% składki do 1 ha uprawy; zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności - w wysokości 65% składki do 1 sztuki.

W celu zachęcenia producentów rolnych do zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a tym samym zabezpieczenia prowadzonej przez nich produkcji, przyjęto więc w projekcie rozporządzenia maksymalny poziom dopłat do składek ubezpieczenia określony w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Wciąż niewielki procent rolników ubezpiecza swoje uprawy z dopłatą z budżetu państwa

Jak czytamy w uzasadnieniu omawianego rozporządzenia (art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich obliguje Radę Ministrów do określenia, do dnia 30 listopada każdego roku, wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wymienionych w art. 3 ust. 1 ww. ustawy, na rok następny), zgodnie z danymi dotyczącymi ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa, powierzchnia ubezpieczonych upraw wynosi rocznie ok. 4,07 mln ha, a zawieranych jest ok. 218 000 szt. umów ubezpieczenia upraw rolnych, natomiast liczba ubezpieczonych zwierząt gospodarskich wynosi ok. 22,5 mln szt. rocznie (w tym głównie drób), a liczba zawartych umów wynosi ok. 882 szt.

- Producenci rolni korzystający z ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa stanowią ok. 17% producentów rolnych posiadających gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych - wymieniono.

Dla porównania, w ub. roku dane te przedstawiały się tak: "- Zgodnie z danymi dotyczącymi ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa, powierzchnia ubezpieczonych upraw wynosi rocznie ok. 3,7 mln ha, a zawieranych jest ok. 188 000 szt. umów ubezpieczenia upraw rolnych. Natomiast liczba ubezpieczonych zwierząt gospodarskich wynosi ok. 22 mln szt. rocznie (w tym głównie drób), a liczba zawartych umów wynosi ok. 810 szt."

Czyli powierzchnia ubezpieczonych upraw z dopłatą z budżetu państwa sporo wzrosła rok do roku, ale zwierząt rolnicy już tak "chętnie" nie ubezpieczają. Tak, czy siak, wciąż niewielki stosunkowo procent rolników korzysta z ubezpieczeń z dopłatą z budżetu państwa.

Ile będzie pieniędzy na ubezpieczenia upraw i zwierząt?

W 2022 r. na dopłaty ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dokonywanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została wydatkowana kwota ok. 760 mln zł przy maksymalnym poziomie dopłat do składek ubezpieczenia tj. 65% składki.

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana kwota 920.504 tys. zł w ramach części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa.