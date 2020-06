Nowe produkty kredytowe

Bank Pocztowy uruchomił właśnie ofertę skierowaną do rolników, którzy mogą już skorzystać z preferencyjnie oprocentowanych kredytów obrotowych i inwestycyjnych, a także rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych czy ubezpieczeń rolniczych. Oferta jest dostępna dla rolników we wszystkich województwach.

- Nowe produkty Banku Pocztowego skierowane są przede wszystkim do właścicieli małych i średnich gospodarstw rolnych, a także rolników prowadzących działalność gospodarczą. Na ofertę składają się między innymi kredyty do 2 milionów złotych – inwestycyjne, udzielane na okres do 20 lat, i obrotowe, z okresem zapadalności do 48 miesięcy – preferencyjne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe czy ubezpieczenia rolnicze. Oferta Banku Pocztowego pozwala na uzyskanie finansowania m.in. rozwoju gospodarstwa, budynków związanych z produkcją, zakupu ziemi rolnej, maszyn rolniczych, zwierząt hodowlanych, roślin uprawnych i realizacji wielu innych celów charakterystycznych dla działalności rolniczej. Co ważne, dzięki umowie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, oferowane przez Bank Pocztowy kredyty udzielane są z gwarancjami Funduszu Gwarancji Rolnych - pierwszego na rynku funduszu gwarancyjnego BGK dostępnego dla całego sektora rolnego. Gwarancja może zabezpieczyć do 80% kwoty niespłaconego kapitału kredytu inwestycyjnego lub obrotowego udzielonego przez Bank Pocztowy przedsiębiorcom działającym w sektorze rolnym – podaje Bank.

- Rolnictwo odgrywa dla polskiej gospodarki ogromną rolę, a jednocześnie coraz bardziej profesjonalizuje się i rozwija. Dlatego cieszy fakt, że także rodzime banki, jak Bank Pocztowy ze 100% polskim kapitałem, dostrzegają potencjał tego rynku i wspierają, poprzez ofertę otwierającą rolnikom drogę także do takiej formy finansowania swojej działalności – mówi Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.

– W Polsce jest obecnie około 1,4 mln gospodarstw rolnych, których właściciele to jedna z grup zawodowych w kraju najrzetelniej spłacających swoje należności. Według danych BIK zaledwie 2,6 proc. z nich zalega ze spłatą swoich zobowiązań kredytowych, podczas gdy wśród mikro przedsiębiorców odsetek ten wynosi 10,5 proc. – mówi Tomasz Dąbrowski, członek Zarządu Banku Pocztowego. – Dziś z usług Banku Pocztowego korzysta około 80 tysięcy rolników, odprowadzających co miesiąc składki do KRUS - widzimy jak bardzo wiarygodni finansowo są to klienci. Mam nadzieję, że uruchomione przez nas nowe linie kredytowe z możliwością uzyskania finansowania potrzeb do kwoty 2 mln zł przyciągną do nas kolejnych przedstawicieli tej grupy zawodowej, stanowiąc jednocześnie wsparcie dla rolników i ich rodzin, szczególnie w tym trudnym czasie związanym ze stanem epidemii – dodaje Tomasz Dąbrowski.

Rolnicy będą obsługiwani przez 80 dedykowanych doradców sieci własnej Banku we wszystkich województwach, co zapewni dostępność oferty Banku dla klientów ze wszystkich powiatów.

Bank przygotował sieć sprzedaży detalicznej do obsługi segmentu Agrobiznesu. Sprzedaż produktów odbywać się będzie w 160 oddziałach Banku Pocztowego, przy wsparciu konsultantów telefonicznych poprzez specjalnie uruchomioną infolinię. Formalności związane z przyznaniem finansowania zostały ograniczone do minimum, a wstępna ocena kredytowa wydawana będzie już w 30 minut.