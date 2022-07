Nowe zasady ustalania zaliczki na podatek od świadczeń emerytalno-rentowych

Podziel się

Od 1 lipca obowiązują nowe zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń emerytalno-rentowych; Fot. Shutterstock

Do najważniejszych zmian od 1 lipca br.należy obniżenie stawki podatkowej z 17 do 12 proc. dla dochodów nieprzekraczających pierwszego progu podatkowego (tj. do 120 tys. zł) oraz obniżenie comiesięcznej kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300 zł.

Zmiana ta jest korzystna dla osób otrzymujących świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości przekraczającej 2.500 zł miesięcznie. Od świadczeń nieprzekraczających ww. kwoty zaliczka obliczona zarówno wg zasad obowiązujących od 1 stycznia do 30 czerwca br., jak i po tej dacie - wynosi 0 zł, ponieważ przychód z takich świadczeń mieści się w kwocie wolnej od podatku, która od 1 stycznia 2022 r. wynosi 30.000 zł. Wyjątek stanowią osoby, które otrzymują z KRUS świadczenie w kwocie do 2.500 zł i złożyły wniosek o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek. Takim osobom KRUS potrąca zaliczkę w wysokości równej 12 proc. świadczenia. W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci wraca możliwość pomniejszania zaliczki o dodatkową kwotę zmniejszającą podatek (tak jak do końca 2021 r.). Oznacza to, że zaliczka na podatek dochodowy rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko może być pomniejszana o dwie kwoty zmniejszające podatek tj. o 600 zł. Pomniejszenia takiego KRUS dokona na podstawie oświadczenia świadczeniobiorcy o zamiarze wspólnego rozliczenia dochodu z dzieckiem. Oświadczenie można składać w dowolnej jednostce organizacyjnej KRUS. Kolejna korzystna zmiana dotyczy rent rodzinnych wypłacanych niepełnoletnim dzieciom. Dochód z renty rodzinnej niepełnoletniego dziecka stanowi odrębny dochód dziecka i nie będzie doliczany do dochodów rodzica. W konsekwencji zaliczkę na podatek od renty rodzinnej (części renty rodzinnej) niepełnoletniego dziecka KRUS ustali z pomniejszeniem o kwotę zmniejszającą podatek, przysługującą każdemu z dzieci.

KRUS podkreśla, że zaliczki wg nowych zasad pobierane będą od lipca br., ale ostateczna korzyść z tej zmiany będzie odczuwalna przy rozliczeniu roku podatkowego.

Lista tagów