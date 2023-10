KRIR wnioskował o zapewnienie środków na wiosenne dopłaty do ubezpieczeń, Foto: pixabay

Izby rolnicze wytknęły resortowi, że ubezpieczanie sadów od gradu w jesiennej kampanii ubezpieczeniowej jest bezzasadne. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa o zapewnienie wystarczającej ilości środków finansowych na wiosenne ubezpieczenie od gradu dla wszystkich chętnych rolników.

W piśmie do ministra rolnictwa KRIR zwróciła uwagę, że zabezpieczanie środków na ubezpieczanie sadów od gradu w jesiennej kampanii ubezpieczeniowej nie jest sensowne, bo większość sadowników ubezpiecza się od gradu wiosną, kiedy można już ocenić stopień przezimowania plantacji.

Izby wnioskowały jednocześnie, by odpowiednio większą pulę pieniędzy rząd zapewnił na ubezpieczenia wiosenne, tak by wystarczyło na dopłaty dla wszystkich zainteresowanych rolników. Według ministerstwa, żadnego problemu z dopłatami nie ma.

Pieniędzy na dopłaty nie zabraknie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Zakłady Ubezpieczeń z którymi podpisano umowy na stosowanie w 2023 r. dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, nie zgłosiły zapotrzebowania na dodatkowe kwoty dopłat ponad limity określone w zawartych umowach i późniejszych aneksach.

"W przypadku zgłoszenia dodatkowych potrzeb wnioski zostaną uwzględnione, gdyż na dzień dzisiejszy z zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2023 r. kwoty dopłat do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nie została rozdysponowana kwota ponad 50 mln zł." - czytamy w informacji, jaką ministerstwo rolnictwa przekazało KRIR. Resort zapewnia także, że w projekcie budżetu na 2024r. zaplanowano na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich środki w tej samej wysokości, co w roku bieżącym tj. w kwocie 920 504 tys. zł.