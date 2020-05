Potrzebne dodatkowe środki na dopłaty do ubezpieczeń

Pieniądze na dopłaty do składki ubezpieczeniowej skończyły się, albo skończą się wkrótce.

Jaką strategię działania przyjęły firmy ubezpieczeniowe wobec zmniejszenia środków na dopłaty do ubezpieczeń?

Krzysztof Mrówka, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Polska Grupa Generali, przyznaje, że na dopłaty do ubezpieczeń przeznaczono w tym roku mniej środków:

- W 2020 roku Concordia Polska Grupa Generali oferuje rolnikom ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa - mówi. - Jako zakład ubezpieczeń specjalizujący się w ubezpieczeniach upraw i gospodarstw rolnych wiemy, że prowadzenie gospodarstwa pod chmurką niesie ze sobą wiele ryzyk, m.in. związanych z warunkami pogodowymi, których nawet najlepiej prowadzone gospodarstwo nie jest w stanie wyeliminować. Tu wielokrotnie pomagają ubezpieczenia, w szczególności objęte dopłatami do składek z budżetu państwa. Dzięki temu - w ramach zawartych z Ministerstwem Rolnictwa umów – możemy proponować rolnikom najlepszą ochronę ubezpieczeniową, której koszt jest w znacznej części współfinansowany przez Ministerstwo Rolnictwa. Dopłaty sięgają do 65% wysokości składki. W oczywisty sposób dostępność oferty objętej dopłatami jest zatem uzależniona od środków przewidzianych na ten cel w budżecie państwa. W 2020 roku pula środków zabezpieczona na ten cel to 350 mln zł. To znacznie mniej nie tylko niż kwota zarezerwowane na ten cel w budżecie w latach ubiegłych (650 mln zł w roku 2019), ale przede wszystkim znacząco mniej niż kwota faktycznie wykorzystana w 2019 roku (około 500 mln zł).

Jak poinformowano, na wiosnę 2020 Concordia Polska prowadzi sprzedaż ubezpieczeń upraw w dwóch etapach.

W pierwszym kroku, od 10 lutego do 13 marca, oferowana była możliwość doubezpieczenia upraw ozimych od ryzyka suszy. Z oferty tej skorzystało dwukrotnie więcej gospodarstw niż w roku 2019, podwojeniu uległa również ubezpieczona powierzchnia upraw.

- Choć szacujemy, że oferta ochrony upraw ozimych od suszy w Concordii stanowi aż 95% wszystkich polis w Polsce obejmujących ryzyko suszy, to byliśmy gotowi na objęcie ochroną większego areału upraw – stwierdza Krzysztof Mrówka. - Niestety warunki klimatyczne w Polsce uniemożliwiają oferowanie tej ochrony dłużej niż do początków marca – w późniejszych terminach oznaki suszy mogą już występować, tak jak to ma miejsce w 2020 roku, i zawarcie ubezpieczenia staje się niemożliwe. Ubezpieczenie bowiem ze swojej istoty obejmuje zdarzenia przyszłe, losowe, które mogą się nam przytrafić, a nie zdarzenia, które już wystąpiły.

Potem, w kolejnym etapie od 16 marca, rozpoczęto sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw w pakietach wiosennych.

- Cieszymy się, że coraz liczniejsza grupa klientów docenia rozszerzony w 2020 roku zakres oferty, jak i potwierdzony przez lata profesjonalizm kadry zajmującej się szacowaniem szkód. Dodatkowo niby-zima spowodowała, że część prac polowych rozpoczęła się wcześniej niż zwykle. To przekłada się również na sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych. Już na koniec kwietnia areał objęty tarczą ochronną Concordii Polska jest znacznie większy niż w sezonie wiosennym ubiegłego roku. W celu utrzymania odpowiedniego ryzyka całego portfela ubezpieczeń upraw od najbliższego poniedziałku 11 maja dokonujemy modyfikacji oferty, co pozwala nam na objęcie ochroną większej powierzchni i ponowne udostępnienie na terenie całego kraju oferty z dopłatami do składek dla upraw standardowych - czyli zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, roślin strączkowych, a także pozostałych roślin nie podlegających dopłacie z budżetu państwa. Jednak mając na uwadze ograniczone środki budżetowe na dotacje do składek w tym roku, nie możemy niestety wykluczyć, że w kolejnych tygodniach oferta będzie dostępna wyłącznie w wariancie bez dopłat z budżetu. Z całą pewnością mocny popyt na ubezpieczenia upraw w sezonie wiosennym jest poważnym argumentem za rozważeniem uruchomienia przez Ministerstwo Rolnictwa dodatkowych środków na ten cel.

To Concordia.

- To nie przypadek, że rolnicy mogą u nas nadal kupować ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą do składki z budżetu państwa – mówi natomiast Marcin Łuczyński, członek zarządu TUZ Ubezpieczenia. - Mamy swoją strategię, nieco odmienną od strategii innych firm, i na razie nie zamierzamy zamykać sprzedaży takich ubezpieczeń. To wyjątkowo ciężki sezon dla wszystkich, także dla rolników. Koronawirus to jedno, problemy ze zmienną pogodą to drugie. Prognozy są różne na sezon wiosenno-letni, dlatego na razie nie zamierzamy zamykać rolnikom możliwości zawierania polis z dopłatą. Nawet więcej, choć z biznesowego punktu widzenia to może być dla nas jako ubezpieczyciela ryzykowne, jesteśmy otwarci na możliwość wyczerpania limitu takich ubezpieczeń już wiosną, ponieważ rolnicy potrzebują takich ubezpieczeń najbardziej właśnie teraz. Tak wynika z naszych informacji i badania potrzeb rolników.

Niestety wciąż nie wiemy, co wynika z badania potrzeb rolników w Ministerstwie Rolnictwa – odpowiedzi na przesłane tam pytania wciąż nie ma.

