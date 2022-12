Te dane mogą zaskakiwać: huragany spowodowały aż 57% szkód, które dotknęły rolników w 2022 r. To olbrzymi wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy wichury odpowiadały „tylko” za 17% szkód w rolnictwie – wynika z analizy zakładu ubezpieczeń Compensa.

Sektor rolnictwa jest szczególnie wrażliwy na działanie żywiołów. Szkody katastroficzne – a więc straty spowodowane przez siły przyrody – stanowią zagrożenie zarówno dla upraw, jak i mienia znajdującego się w gospodarstwie rolnym. Ubezpieczeniowa praktyka pokazuje, że przed złymi warunkami atmosferycznymi bardzo trudno się chronić, a w wielu przypadkach to wręcz niemożliwe.

– Dotyczy to zwłaszcza upraw, których w zasadzie nie da się skutecznie zabezpieczyć przed deszczem nawalnym czy huraganem. W tym i poprzednim roku bardzo często mieliśmy do czynienia ze szkodami katastroficznymi o dużym natężeniu i częstotliwości. Nasze doświadczenia pokazują, że tego rodzaju żywioły powodują też duże zniszczenia w szerzej rozumianym mieniu rolników. To m.in. podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu budynki stojące w gospodarstwie rolnym, ale również możliwe do objęcia dobrowolną ochroną: zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy, pojazdy wolnobieżne i maszyny rolnicze czy wyposażenie domu – mówi Andrzej Paduszyński, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

W tym roku wiało często i mocno!

Eksperci Compensy przeanalizowali ponad 10 tys. szkód zgłoszonych przez rolników w okresie od stycznia do października 2022 r. Szkody związane z żywiołami stanowiły aż 77% ogółu zdarzeń. Zdecydowanie najczęstszą przyczyną strat w rolnictwie były huragany – silny wiatr spowodował 57% wszystkich tegorocznych szkód. Oznacza to olbrzymi wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy wichury spowodowały „zaledwie” 17% zgłoszeń. Kolejne pozycje na liście zajęły w tym roku powiązane z żywiołami przepięcia, uderzenia pioruna i zalania. Istotnymi kategoriami szkód katastroficznych były także straty po gradobiciach i w związku ze śnieżycami. Co ważne, to jednak nie pogoda, lecz o wiele rzadsze pożary powodują statystycznie największe szkody.

- W mijającym roku część ubezpieczonych u nas rolników mierzyła się z działaniem ognia, ale tego rodzaju szkody stanowiły 3%, czyli na szczęście niewielki odsetek wszystkich zgłoszonych nam zdarzeń. Jednak nawet jeżeli do pożarów dochodzi stosunkowo rzadko, to właśnie one są jednym z podstawowych argumentów za rozszerzeniem obowiązkowej ochrony o dodatkowe opcje. Odbudowa po najtragiczniejszych zdarzeniach potrafi kosztować setki tysięcy złotych, a takich pieniędzy wielu rolników nie ma. Bez ubezpieczenia odtworzenie stanu sprzed pożaru czy huraganu może być więc niemożliwe. Sądząc po tym, że 9 na 10 naszych klientów uzupełnia obowiązkowe polisy o dobrowolne rodzaje ochrony, można przypuszczać, że rolnicy są tego coraz bardziej świadomi – dodaje Andrzej Paduszyński z Compensy.

21 lutego – najgorszy dzień roku…

Nie ma wątpliwości, że 2022 r. był pod względem szkód pogodowych niestandardowy. Aż 54% zgłoszeń wpłynęło do ubezpieczyciela w pierwszych dwóch miesiącach roku – okresie zazwyczaj „spokojniejszym” pod względem żywiołów. Do największej liczby szkód doszło w lutym (39%). Rekord padł 21 lutego – tego jednego dnia rolnicy zgłosili 8% wszystkich tegorocznych zdarzeń! To wtedy nad Polską przeszedł orkan Eunice – silny wiatr połączony z opadami deszczu i śniegiem. Z kolei w styczniu (15% zgłoszeń) mieliśmy do czynienia z nietypowymi dla tego miesiącami gwałtownymi burzami. Trójkę najbardziej szkodowych miesięcy z 9% zamyka lipiec – tu jednak trudno mówić o zaskoczeniu, bo do szkód po burzach każdego roku dochodzi w lecie często.

A co z suszą w rolnictwie?

W przedstawionej analizie nie ma nic o stratach spowodowanych w tym roku w rolnictwie przez suszę. Redakcja farmer.pl zapytała o to przedstawicieli firmy. - Compensa nie ubezpiecza upraw, więc tu nie jesteśmy w stanie uzupełnić informacji. W ofercie firmy są: OC rolnika, obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych i dobrowolne polisy majątkowe czy OC w życiu prywatnym - przyznał Piotr Habasiński z Brandscope Sp. z o.o., agencji obsługującej medialnie firmę Compensa.