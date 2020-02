Ruszają rolnicze ubezpieczenia od suszy

10 lutego br. rusza sprzedaż ubezpieczeń od ryzyka suszy w Concordii Polska Grupa Generali. Z oferty będą mogli skorzystać klienci Concordii Polska Grupa Generali, którzy ubezpieczyli swoje uprawy od innych ryzyk w sezonie jesiennym 2019 roku. Ubezpieczenie obejmie zboża ozime na działkach o powierzchni przekraczającej 5 ha.

Zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, susza występuje wtedy, gdy w dowolnym sześciodekadowym okresie pomiędzy 21 marca a 30 września danego roku, nastąpi spadek klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych. Instytucją decyzyjną i opiniotwórczą w sprawach suszy jest Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG).

Obserwowany wzrost temperatur i brak wyraźnych tendencji przyrostu opadów atmosferycznych, będą prowadziły do coraz częstszych i dłuższych okresów suszy w Polsce, a to z kolei wymaga szczególnej uwagi rolników i rozsądnego zarządzania tym ryzykiem w swojej działalności.

W 2019 roku Concordia Polska Grupa Generali, w ramach programu pilotażowego, ubezpieczyła około 21 tysięcy hektarów pól od ryzyka suszy, niezależnie od warunków glebowych, na jakich znajdowały się uprawy. Ubezpieczenie to było objęte dopłatami budżetu państwa w wysokości 65%.

– W bieżącym roku będziemy kontynuować pilotażowy program ubezpieczania zbóż ozimych od ryzyka suszy. Kierujemy go do klientów Concordii Polska Grupa Generali, którzy ubezpieczyli swoje uprawy od innych ryzyk w sezonie jesiennym 2019 roku. Sprzedaż rozpoczniemy 10 lutego, na zasadach analogicznych jak w roku ubiegłym. Ubezpieczeniem suszy mogą zostać objęte zboża ozime, a działki, na których się znajdują, muszą mieć powierzchnię przekraczającą 5 ha i być odpowiednio geokodowane – wyjaśnia Krzysztof Mrówka, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordii Polska Grupa Generali.

Ubezpieczyciel planuje zakończyć sprzedaż ubezpieczeń od ryzyka suszy 13 marca br.

– Warto przypomnieć również o franszyzie redukcyjnej w ubezpieczeniu ryzyka suszy w wysokości 25% sumy ubezpieczenia, która wynika wprost z przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W praktyce jest to zmniejszenie każdego odszkodowania o równowartość 25% sumy ubezpieczenia na danym polu. Oznacza to, że przy ubezpieczeniu pszenicy ozimej na kwotę 5.500 zł z ha i szkodach spowodowanych przez suszę, gdzie ubytek w plonie określony zostałby na poziomie 45%, odszkodowanie wyniosłoby 1.100 zł – podkreśla Krzysztof Mrówka.

W marcu Concordia Polska rozpocznie sezon ubezpieczania od wiosennych przymrozków, deszczu nawalnego, huraganu i – szczególnie dotkliwego w ostatnich latach – ryzyka gradobicia.

Zarówno ryzyko suszy, jak i wiosenne ubezpieczenia upraw, są objęte dopłatami z budżetu państwa w wysokości 65%. W 2020 roku warunki otrzymania dopłaty do składki za ubezpieczenie upraw nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego, ale warto mieć na uwadze, że pula środków zarezerwowanych w budżecie państwa na ten rok jest zauważalnie mniejsza niż w latach ubiegłych.

Dbając o swoich klientów na wielu płaszczyznach, Concordia Polska Grupa Generali za jeden z priorytetów stawia sobie sprawną likwidację szkód.

– W tym roku jeszcze bardziej będziemy wspierać naszych likwidatorów w terenie nowoczesnymi technologiami. Nad polami klientów pojawią się drony umożliwiające dotarcie do trudnodostępnych miejsc oraz w wykonywanie precyzyjnych pomiarów i zdjęć w wysokiej rozdzielczości. W specjalnych przypadkach zastosujemy też teledetekcję. Intensywnie pracujemy nad digitalizacją procesów likwidacji szkód, by czas od zgłoszenia szkody, przez jej likwidację do wypłaty odszkodowania, był możliwie najkrótszy, a rolnicy mogli jak najszybciej odrobić straty – dodaje dyrektor Mrówka.