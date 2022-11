Słonecznik, facelia, len i konopie włókniste zostaną objęte dopłatami do ubezpieczenia

Podziel się

Katalog upraw objętych dopłatą do składek ubezpieczeniowych zostanie rozszerzony, fot. shutterstock

Po raz kolejny okazuje się, że presja ma sens. Wieloletnie apele rolników o objęcie upraw słonecznika czy facelii dopłatami do składki ubezpieczeniowej, zdaje się, że w końcu staną się faktem. Co więcej - resort rolnictwa planuje dopłacić także do ubezpieczenia upraw lnu i konopi włóknistych.

Jak już informowaliśmy, do konsultacji społecznych przekazano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r. Czytaj więcej Mimo zachęt rolnicy wciąż niechętnie ubezpieczają uprawy i zwierzęta Niestety, w przepisach tych, po raz kolejny nie przewidziano dopłat do ubezpieczenia słonecznika i facelii - o co od dłuższego czasu zabiegali m.in. rolnicy z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych czy Lubuskiej Izby Rolniczej. Czytaj więcej Dopłaty do ubezpieczenia słonecznika: temat wraca jak bumerang - Przeglądając proponowane na 2023 rok przepisy stwierdzamy, że niestety nadal – po czterech latach od sugestii PZPRZ w tej kwestii – ani słonecznika ani facelii nie objęto dopłatami do składek z tytułu ubezpieczenia - napisał w związku z tą sytuacją w piśmie do wicepremiera Henryka Kowalczyka - Stanisław Kacperczyk, Prezes Związku. Dodał, że Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych od lat uczestniczy w procesie wspierania ubezpieczeń rolniczych w naszym kraju. - Staramy się zachęcać rolników do ubezpieczania swoich upraw, wskazując korzyści z takiego działania. Wyrażamy więc ubolewanie nad tym, że resort rolnictwa, mimo wielokrotnie przedstawianych argumentów, nie widzi potrzeby wsparcia tego rodzaju upraw, jak słonecznik czy facelia, zwłaszcza w sytuacji, gdy tyle mówi się o konieczności zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju - dodał prezes Kacperczyk i ponownie zwrócił się do resortu rolnictwa o przygotowanie takich przepisów, które pozwolą na objęcie dopłatami do składek z tytułu ubezpieczenia upraw również takich roślin, jak słonecznik pastewny oraz facelia. - Zwracamy się również z prośbą o przeanalizowanie efektów dotychczasowej kooperacji z firmami ubezpieczeniowymi, którym Skarb Państwa dopłaca do składek ubezpieczeń rolniczych, pod kątem rzetelności ich współpracy z rolnikami. Problem obserwowanej niechęci rolników do ubezpieczania upraw i zwierząt, w ocenie Związku, tkwi bowiem w głównej mierze w procesie likwidacji szkód - napisał prezes Kacperczyk. Odpowiedź z resortu rolnictwa przyszła niespodziewanie, wręcz ekspresowo szybko. - W odpowiedzi na pismo z dnia 21 listopada br. nr 75/2022 w sprawie uwag zgłoszonych w ramach prekonsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r. – uprzejmie informuję Pana Prezesa, że obecnie w Ministerstwie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w zakresie rozszerzenia katalogu upraw, do których stosowane będą z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych o słonecznik, facelię, len i konopie włókniste oraz doprecyzowanie uprawy gryki jako zboża mieszczącego się w katalogu upraw - napisał w odpowiedzi Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w MRiRW.

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin