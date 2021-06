Spada wypadkowość przy pracy w rolnictwie

Coraz mniej wypadków zdarza się w pracy – ale uważajmy, bo najtrudniejszy okres wypadkowy w rolnictwie dopiero przed nami.

W I kwartale 2021 r. zgłoszono 10891 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 23,0% mniej niż w I kwartale 2020 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 1,04 w analogicznym okresie ub. roku do 0,81 w omawianym okresie - podaje GUS.

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w górnictwie (3,07). Rolnictwo (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) ma wskaźnik poniżej 1.

Natomiast w I kwartale 2021 w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie 2654 osoby były poszkodowane w wypadkach przy pracy (dotyczy wypadków, z tytułu których przyznano jednorazowe odszkodowania) . Odnotowano w tym 7 wypadków śmiertelnych.

Najczęstszą przyczyną wypadków jest upadek osób – było 1280 takich zdarzeń. W 347 przypadkach przyczyną wypadku było pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń, w 329 - uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta.

3 wypadki śmiertelne spowodowało przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środki transportu w ruchu, 2 – pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń, 1 wypadek śmiertelny spowodowało uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta i 1 - upadek przedmiotów.

Świadczeniami z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, finansowanymi z Funduszu Składkowego KRUS są:

- jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej;

- zasiłek chorobowy.

W kwietniu KRUS wypłaciła 1 250 jednorazowych odszkodowań na kwotę 7 514 398 zł, przeciętne odszkodowanie wyniosło 6 011,52 zł.

Wypłacono też należność za 1 972 418 dni zasiłków chorobowych (po 10,07 zł za każdy dzień).

Liczba wypadków maleje od kilku lat.

„W 2020 roku do KRUS zgłoszono 10 974 zdarzenia wypadkowe, o 2 667 (19,6%) mniej niż w 2019 roku, przy spadku liczby ubezpieczonych o 26 809 (2,3%) z 1 191 044 do 1 164 235 osób. Od 2011 roku liczba zgłoszonych wypadków zmniejszyła się o 14 798 (57,4%), a osób ubezpieczonych o 352 073 (23,2%)” – podaje KRUS i dodaje: „Za wypadki przy pracy rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (bez względu na skutki zdrowotne wypadku) uznano 9 957 zdarzeń, o 2 952 (22,9%) mniej niż w roku poprzednim. (…) W 2020 roku obniżył się wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym (liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań przypadająca na 1 000 ubezpieczonych) z 8,5 w 2019 roku do 6,6 w 2020 roku, tj. o 1,9. W ciągu ostatnich 10 lat wskaźnik wypadkowości zmniejszył się z 10,9 do 6,6, tj. o 4,3.”