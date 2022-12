Z zadekretowanych w tegorocznym budżecie państwa 4,5 mld zł na dopłaty do składek ubezpieczeniowych dot. upraw i zwierząt, w trzech kwartałach 2022 r. wykorzystano jedynie 390,2 mln zł. Tak więc kolejne dostępne dane wskazują na fakt, że rolnicy wciąż niechętnie ubezpieczają swoje uprawy i zwierzęta.

O to, jaki jest dotychczasowy tegoroczny wynik akcji ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatą w ramach zaplanowanych na ten rok 4,5 mld zł państwowych środków (z budżetu i rezerwy celowej) zapytali ministra rolnictwa posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke.

- W 2021 roku 188 431 (w tym w trzech pierwszych kwartałach 122 266) producentów rolnych zawarło umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa oraz ubezpieczyło powierzchnię upraw rolnych łącznie 3 679 891,58 ha (w tym w pierwszym półroczu: 2 107 737,66 ha) - odpowiedział posłom wiceminister Ryszard Bartosik.

Natomiast - jak wynika dalej z odpowiedzi na interpelację poselską - w trzech kwartałach 2022 roku 161 076 producentów rolnych zawarło umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa oraz ubezpieczyło powierzchnię upraw rolnych w pierwszym półroczu: 2 537 599,09 ha.

- Biorąc pod uwagę kwotę wydatków do dyspozycji w 2022 r. na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w żadnym przypadku nie występuje bariera limitowa przy podejmowaniu decyzji przez zakład ubezpieczeń przy przyjmowaniu do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - zapewnił wiceminister Bartosik.

Co wynika z tych danych? To, że owszem, w pierwszym półroczu 2022 r. zwiększyła się w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 r. powierzchnia upraw rolnych objęta ochroną ubezpieczeniową o 429 861,43 ha.

Jednocześnie - jak podaje Ryszard Bartosik - w trzech kwartałach 2022 r. na dopłaty ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została wykorzystana kwota jedynie 390,2 mln zł z zadekretowanych 4,5 mld zł w budżecie.

- Do końca br. będą realizowane dopłaty do składek ubezpieczenia od umów zawartych w IV kwartale br. - zaznacza co prawda wiceminister, ale i tak już dziś można sądzić, że sporo środków nie zostanie wykorzystanych.

Czy zostaną "przerzucone" na 2023 r.? - zapytali też posłowie. Niestety wiceminister nie udzielił odpowiedzi w tym zakresie.

Ubezpieczenia wzajemne

Posłowie zapytali też ministra, jak przebiega budowa systemu ubezpieczeń wzajemnych (Funduszu Gwarancji w Rolnictwie), ile zapłaciła Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za 49 procent udziałów w Agro Ubezpieczeniach – Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych oraz na jakim etapie jest wykup udziałów w TUW Pocztowy i jakie środki zostały na to przeznaczone i skąd pochodzą?

- W styczniu 2022 roku Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk obiecał utworzenie nowego systemu ubezpieczeń rolnych w oparciu o nową instytucję - Fundusz Gwarancji w Rolnictwie (...) Obiecany przez Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowy system ubezpieczeń wzajemnych miał powstać na bazie m.in. TUW Pocztowy. Rok temu w listopadzie Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedział, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kupi Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (ubezpieczyciel należący do Poczty Polskiej, funkcjonujący pod marką Ubezpieczenia Pocztowe). Jak tłumaczył Minister Henryk Kowalczyk, wokół niego miał być budowany cały system ubezpieczeń wzajemnych w rolnictwie. Mechanizm miał polegać na tym, że np. w latach bezszkodowych ubezpieczyciel komercyjny zostawia zysk sobie. Natomiast TUW nadwyżkę z danego roku może przeznaczyć na obniżenie składek w kolejnych okresach ubezpieczeniowych - uzasadniali swoje pytania posłowie.

Odpowiedź wiceministra Bartosika na interpelację jest jednak bardzo oszczędna w tym temacie:

- Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o Ubezpieczeniu Społecznym Rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 933) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników może inicjować i wspierać rozwój ubezpieczeń dla rolników i członków ich rodzin, prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych stosownie do przepisów o działalności ubezpieczeniowej. W szczególności Kasa może udzielać pomocy w powstawaniu i działalności takich towarzystw. Mając na uwadze powyższe, brak jest podstaw prawnych do nabywania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udziałów w Towarzystwach Ubezpieczeń Wzajemnych, a więc wydatkowania środków na ten cel - napisał w odpowiedzi wiceminister.

- Nabycie udziałów Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dokonane zostało na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. 2020 r. poz.2400, z późn.zm.). Udziały Pocztowego TUW zostały nabyte przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników dnia 30 grudnia 2021 roku za kwotę 65 mln zł - dodał.

I to tyle w tym temacie.