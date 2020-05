Ubezpieczenia z dopłatą: Lepiej nie będzie

Jak poinformowało MRiRW, na dopłaty do ubezpieczeń przeznaczono w tym roku 349 mln zł. Wydatkowano w I kwartale 59,2 mln zł. Pozostała kwota dopłat do stawek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zostanie przekazana zakładom ubezpieczeniowym na ich wnioski - w rozliczeniach kwartalnych.

Rolnicy informują o braku możliwości zawierania umów ubezpieczeń upraw z dopłatą.

Pytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa: „1. czy jest prawdą, że nie ma już limitu na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych? Od kiedy? Co jest proponowane rolnikom zamiast ubezpieczenia z dopłatą? 2. Ile wydano na dopłaty do ubezpieczeń w ubiegłym roku? Czy z limitu tego finansowano pomoc po suszy?”

Potem dodatkowo: „Ile wydano na dopłaty do ubezpieczeń w tym roku, czy każda firma miała taki sam limit i od czego zależał? Czy MRiRW zamierza doprowadzić do sytuacji, w której rolnicy będą mogli korzystać jeszcze w tym roku z dopłat do ubezpieczeń? Ile w tym roku zaplanowano na te dopłaty - i skąd, czy to zależy od wpływów do KOWR i ARiMR?”

Odpowiedź nadesłana z MRiRW jest zdawkowa. Podano: „na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z siedmioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2020 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na łączną kwotę 349 mln. zł. W ramach tej kwoty wydatkowano w I kwartale 59,2 mln zł. Pozostała kwota dopłat do stawek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zostanie przekazana Zakładom Ubezpieczeniowym na ich wnioski składane do MRiRW w okresach kwartalnych, tj. po podliczeniu dopłat z tytułu umów zawartych w kwartale, którego dotyczy wniosek”.

Zarówno treść tej odpowiedzi, jak i to, czego w niej nie podano, świadczą o jednym: w tym roku ubezpieczenia z dopłatami będzie trudno zawierać.

Kwota 59 mln zł na wiosenny sezon ubezpieczeń nie mogła wystarczyć dla wszystkich chętnych.

Dla przykładu: w 2017 roku na dopłaty do ubezpieczeń przeznaczono 900 mln zł.

Część kwoty niewykorzystanej na dopłaty przeznaczano w poprzednich latach na pomoc po suszy.

Brak pieniędzy na ubezpieczenia z dopłatą może dodatkowo wpłynąć na sposób wychodzenia z kryzysu po spodziewanej także w tym roku suszy czy innych klęskach, także dlatego, że od posiadania polisy zawsze zależała wysokość pomocy udzielanej przez państwo po suszy, a w tym roku polisa ma też być warunkiem skorzystania z pomocy na odtworzenie potencjału gospodarstwa, udzielanej w ramach PROW.

