Choć towarzystwa niechętnie podchodzą do oferowania ubezpieczeń od ryzyka suszy, to na rynku znajdziemy podmioty dające rolnikom taką możliwość. Przykładem jest chociażby firma Agro Ubezpieczenia.

Jak w praktyce wygląda takie ubezpieczenie? Czy można na nie otrzymać dopłatę z budżetu państwa? Czy można ubezpieczyć uprawę jedynie od ryzyka suszy? Sprawdźmy to.

Ubezpieczenie od ryzyka suszy

Dlaczego właściwie wiele towarzystw ubezpieczeniowych nie jest zainteresowanych oferowaniem ubezpieczeń upraw od ryzyka suszy?

- Przede wszystkim jest to ryzyko duże, ponieważ ubezpieczenia upraw w ogóle, są dość szkodowe, a samo ryzyko suszy może wystąpić na znaczącym terenie kraju, dlatego też należy mieć duże zabezpieczenia finansowe, oraz zgody reasekuratora i prawdopodobnie dlatego towarzystwa nie są skore do oferowania tego typu ubezpieczeń – zaznacza Dariusz Balcerak, regionalny dyrektor sprzedaży w firmie Agro Ubezpieczenia

Jak się jednak okazuje, ryzyko to jest oferowane do zakupu w ramach szerszego pakietu.

Firma Agro Ubezpieczenia jako jeden z nielicznych podmiotów oferuje ubezpieczenia upraw od ryzyka suszy fot. Tomasz Kuchta

- Ryzyko suszy oferujemy w pakiecie Klimat Wiosna, to pakiet, który zawiera grad, przymrozki wiosenne, pozostałe ryzyka pogodowe takie jak deszcz nawalny, lawinę, obsunięcie się ziemi, huragan, uderzenie pioruna, oraz właśnie wspomnianą suszę. Naturalnie dofinansowanie do takiego produktu z budżetu państwa jest dostępne, bo jest to ubezpieczenie pakietowe i nie da się kupić jedynie samego ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia suszy – tłumaczy Dariusz Balcerak.

Jak to wygląda w praktyce?

Jakie straty muszą wystąpić w plonie głównym, by takie ubezpieczenie zadziałało?

- Ryzyko suszy zawiera w sobie franszyzę integralną, czyli limit odpowiedzialności, od jakiego towarzystwo ponosi odpowiedzialność w kontekście szkody. Tak jak w innych ryzykach ubytek w plonie głównym powinien wynosić min. 10 proc. ubytku (można zmniejszyć ten poziom do 8 proc.), tak w przypadku ryzyka suszy wynosi on sztywno 25 proc. – zaznacza ekspert Agro Ubezpieczeń.

W praktyce oznacza to, iż ubytek w plonie głównym w przypadku suszy musi wynosić min. 25 proc. i susza musi być ogłoszona przez IUNG.

- Należy pamiętać o tym, że np. długotrwałe nasłonecznienie przez 2-3 tygodnie powodujące ubytek w plonie głównym na poziomie ok. 30 proc. to niekoniecznie musi być susza, bowiem IUNG mógł nie ogłosić suszy na danym terenie, a wtedy jeśli rolnik posiadając ubezpieczenie od ryzyka suszy, odszkodowania może nie otrzymać - tłumaczy przedstawiciel firmy Agro Ubezpieczenia i dodaje.

- W takiej sytuacji jako jedyne towarzystwo ubezpieczeniowe na rynku polecamy rozszerzenie zakresu ochrony o tzw. wariant „wszystkie ryzyka pogodowe” – all risk, który mamy dostępny za dodatkową opłatą składki i wówczas jeśli wystąpi w/w anomalia, ale nie będzie to susza, natomiast będzie ubytek w plonie głównym, rolnik będzie mógł liczyć na odszkodowanie, jeśli dana anomalia wyrządzi mu stratę w plonie głównym powyżej 25 proc. i nie będzie to susza ogłoszona przez IUNG. To samo dotyczy ryzyka deszczu nawalnego – ponieważ nie każdy deszcz powodujący utratę plonu jest deszczem nawalnym, a w przypadku rozszerzenia ochrony tutaj także mamy odpowiedzialność – dodaje Dariusz Balcerak.

Rośnie zainteresowanie takim ubezpieczeniem

Ostatnie lata pokazują, iż susza to zjawisko niestety często goszczące na naszych polach. Jak wygląda zainteresowanie rolników ubezpieczaniem upraw w tym zakresie?

W ostatnich latach susza niestety coraz częściej nas dotyka, na szczęście pojawia się już możliwość ubezpieczenia od tego ryzyka fot. KM

- Obserwuję zdecydowany wzrost zainteresowania ubezpieczeniami pakietowymi obejmującymi ryzyko suszy. Zeszły rok pokazał, że do maja praktycznie mało kto decydował się na taki zakup, jednak gdy zaczęło się robić sucho w polu, to rolnicy nagminnie poszukiwali możliwości ubezpieczenia swoich upraw od ryzyka suszy – odpowiada Dariusz Balcerak, regionalny dyrektor sprzedaży w firmie Agro Ubezpieczenia.

Czy w takiej sytuacji towarzystwo jest skore do ubezpieczenia upraw, które już odnotowują niedobory wody?

- Z w/w powodów od czerwca w zeszłym roku wprowadziliśmy obowiązek lustracji plantacji, które rolnicy chcieli pakietowo ubezpieczyć, gdzie na miejscu nasi pracownicy mogli zweryfikować, czy nie kupujemy tzw. ryzyka pewnego – dodaje Dariusz Balcerak.

Ile kosztuje ubezpieczenie pakietowe od ryzyka suszy?

- Ciężko jest wycenić takie ubezpieczenie, bez konkretnego wyliczenia w systemie, bowiem pojawia się tutaj wiele zmiennych, mogących wpływać na wycenę składki od chociażby wybranego pakietu – zakresu ubezpieczenia, zakładanego plonu, ceny rynkowej za tonę płodów rolnych, a na ubezpieczanym areale skończywszy. Dlatego też składki wyliczane są każdorazowo indywidualnie – wyjaśnia Dariusz Balcerak, regionalny dyrektor sprzedaży w firmie Agro Ubezpieczenia.

Warto się ubezpieczać

Podstawowym celem ubezpieczeń jest zabezpieczenie tego, na co niejednokrotnie pracujemy przez cały rok i z czego żyjemy w przypadku produkcji rolniczej. Zadbajmy o swoje zdrowie, życie i majątek jakim dysponujemy, ponieważ anomalie pogodowe, ryzyka jakie spotykają nas każdego dnia są tak nieprzewidywalne, iż prewencja i ubezpieczenie powinny być w tym wypadku priorytetem.

- Samo przeliczenie składki jest zupełnie darmowe i zazwyczaj wystarczy poświecić kilka, czy kilkanaście minut, aby to sprawdzić. Mam nadzieję, że wspólnie zmienimy nasze stare przysłowie, „mądry Polak po szkodzie”, na „mądry Polak przed szkodą” – podsumowuje Balcerak.