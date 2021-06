Wciąż można uzyskać finansowanie w ramach PROW 2014-2020

W budżecie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wciąż pozostaje znaczna suma niewykorzystanych pieniędzy na dotacje.

Ponadto zostanie on także zasilony dodatkowymi 4,5 mld euro ze środków publicznych. To kolejna szansa na wsparcie dla rolników i podmiotów zajmujących się przetwórstwem czy handlem hurtowym produktami rolnymi. Bank BNP Paribas oferuje wnioskującym i oczekującym na środki unijne finansowanie inwestycji.

Środki na dotacje inwestycyjne to 8,74 mld zł w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” oraz 4 mld zł na wsparcie firm z sektora Food&Agro w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Dotychczas zostały zakontraktowane na poziomie ok. 75 proc., ale tylko 50 proc. budżetu faktycznie wydatkowano na refundacje kosztów poniesionych przez gospodarstwa rolne i 30 proc.na refundacje kosztów inwestycji realizowanych przez firmy z sektora rolno-spożywczego.

Pierwotnie realizacja inwestycji realizowanych w ramach PROW 2014-2020 miała zakończyć się w czerwcu 2023 r. W tym roku podjęto decyzję, że lata 2021-2022 będą okresem przejściowym miedzy obecną, a przyszłą perspektywą (2021-2027), a dotacje inwestycyjne przewidziane w obecnym PROW dla rolników i przetwórców mogą być rozliczane do czerwca 2025 r. W budżecie obecnego programu pojawi się dodatkowe 4,5 mld euro w związku z wprowadzeniem okresu przejściowego oraz dodatkowo ze środków Europejskiego Instrumentu Odbudowy. Zgodnie z zapowiedziami, na dotacje w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych” trafi dodatkowe 400,3 mln euro, a na poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 65,3 mln euro.

- Dlaczego proces wydatkowania środków z PROW się wydłuża? - Pierwszy czynnik to dość długi proces oceny wniosków o dotacje do momentu podpisania umowy oraz konieczność przygotowywania aneksu do umowy o dofinansowanie w przypadku zmian w projekcie. Co prawda potencjalni beneficjenci po złożeniu wniosku o dofinansowanie mogą rozpocząć realizację inwestycji, ale wielu czeka ze startem do momentu pozytywnej decyzji ARiMR o przyznaniu dotacji - tłumaczy Kinga Wąsik, kierownik Zespołu Produktów Komercyjnych i Finansowania UE w Banku BNP Paribas. - Drugim z kluczowych czynników jest wpływ COVID-19 i rosnące koszty inwestycji. Wprawdzie branża rolno-spożywcza zasadniczo nie ucierpiała wskutek pandemii, jednak okres niepewności zahamował niektóre decyzje inwestycyjne. Wzrost kosztów obserwujemy w szczególności w przypadku inwestycji budowlanych – dodaje Kinga Wąsik.

Dotacje inwestycyjne dla gospodarstw rolnych

Od 21 czerwca do 19 sierpnia rolnicy mogą wnioskować o dotacje inwestycyjne dla gospodarstw rolnych. Dotyczy to wszystkich obszarów:

obszar a – rozwój produkcji prosiąt;

obszar b – rozwój produkcji mleka krowiego;

obszar c – rozwój produkcji bydła mięsnego;

obszar d - racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu;

obszar e – nawadnianie w gospodarstwie.

Dotacje w ramach modernizacji gospodarstw rolnych

O dotacje w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” mogą starać się rolnicy z dowolnej branży (z wyłączeniem chowu drobiu, chyba, że jest ekologiczny), gospodarujący na obszarze do 300 hektarów. Dotację można otrzymać na inwestycje polegające na:

budowie, rozbudowie, modernizacji budynków gospodarczych;

zakupie nowych maszyn i urządzeń;

zakładaniu sadów lub plantacji wieloletnich;

budowie albo zakupie elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej (w tym nawodnienie, instalacje OZE).

Wsparcie dla przetwórstwa i handlu produktami rolnymi

Jeśli chodzi o firmy zajmujące się przetwórstwem czy handlem hurtowym produktami rolnymi to będą one miały swoją szanse we wrześniu br. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wnioskować o wsparcie finansowe na:

budowę, rozbudowę, modernizację budynków – niezbędnych do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń,

zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania i magazynowania,

zakup aparatury kontrolnej, pomiarowej,

zakup sprzętu do sterowania procesem produkcji i magazynowania,

zakup oprogramowania do sterowania produkcją, magazynem, zarządzania przedsiębiorstwem,

wdrożenie systemów zarządzania jakością.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na dotacje na poziomie 50 pro. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 10 mln zł (15 mln zł tylko w przypadku związków grup producentów rolnych czy zrzeszeń organizacji producentów).

Dotacje wypłacane są jako refundacja poniesionych wydatków, dlatego bardzo często banki wspierają beneficjentów w prefinansowaniu projektów. Bank BNP Paribas współpracuje z beneficjentami dotacji UE od czasów funduszy przedakcesyjnych.

- Kilkanaście lat doświadczenia przekłada się na znajomość oczekiwań instytucji wdrażających fundusze UE co do rachunków właściwych na wpływ dotacji, montaży finansowych projektów czy instrumentów takich, jak gwarancja bankowa zabezpieczających umowy o dofinansowanie. Za pośrednictwem naszych oddziałów klienci mogą skorzystać zarówno z oferty kredytowej, jak i leasingowej, a dodatkowo ubezpieczyć przedmiot inwestycji – tłumaczy Kinga Wąsik.

Dostępny w Banku BNP Paribas kredyt Unia+ daje możliwość finansowania 90 proc. nakładów inwestycyjnych na okres do 15 lat. Klienci planujący zakupy maszyn i urządzeń mogą alternatywnie korzystać z pożyczki leasingowej europejskiej, która finansuje do 100 proc. nakładów inwestycyjnych i jest udzielana na okres do siedmiu lat. Przedsiębiorców, którzy dopiero przymierzają się do złożenie wniosku o dofinansowanie, zapraszamy po promesę kredytową, która jest wymaganym załącznikiem w procedurze aplikacyjnej w sytuacji deklaracji współfinansowania projektu kredytem czy pożyczką z banku.