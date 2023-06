W unijnych przepisach pojawiła się ważna zmiana dotycząca wyliczeń strat w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk pogodowych. Nowe rozporządzenie określa pojęcie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych porównywalnych z klęską żywiołową oraz innych niekorzystnych zjawisk klimatycznych i wprowadza zmiany w sposobie wyliczania strat.

Polska podpisała porozumienie ze Światowa organizacją Handlu (WTO), które reguluje ramy pomocy finansowej rolnikom przez rządy poszczególnych krajów. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące udziału rządu w programach ubezpieczania dochodów i innych programów zabezpieczania dochodów.

Porozumienie z WTO, które zostało również przez Polskę podpisane, zobowiązuje nas do tego, aby można było kierować pomoc z budżetu państwa dla producenta rolnego tylko wtedy, kiedy traci 30% średniego dochodu brutto lub jego wartości netto, z wyłączeniem płatności uzyskanych z tytułu tych samych lub podobnych programów wsparcia w okresie ostatnich trzech lat – mówi Aleksandra Szelągowska, wicedyrektor Departamentu Budżetu MRiRW.

Brzmi bardzo zawile, ale co to oznacza w praktyce? Nic innego, jak to, że pomoc może być udzielana tylko wtedy, kiedy występuje utrata 30% średniego dochodu gospodarstwa, czyli nie produkcji roślinnej, nie produkcji zwierzęcej, ale średniego dochodu całego gospodarstwa.

Warto zaznaczyć, że kwota dotacji może być wypłacana tylko wtedy, gdy jest nie wyższa niż 70% utraty dochodów. Czyli rolnik nie może liczyć na pokrycie 100% strat. Inaczej jest w przypadku, kiedy zostanie ogłoszona klęska żywiołowa, wtedy straty są wyrównywane do poziomu 100%. Najistotniejszym określeniem w tym przypadku są słowa "klęska żywiołowa" - odszkodowanie w wysokości 100% jest możliwe tylko po jej ogłoszeniu.

Kiedy niekorzystne zjawiska pogodowe, a kiedy klęska?

Wszystkie kwestie dotyczące udziału państwa w w programach ubezpieczania dochodów i innych programów zabezpieczania dochodów zostały zawiera rozporządzenie Komisji Europejskiej 2022/2472 z 14 grudnia 2022 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich.

Dokument określa między innymi szczegółową definicję zarówno niekorzystnych zjawisk atmosferycznych porównywalnych z klęską żywiołową, jak i innych niekorzystnych zjawisk klimatycznych. Wprowadza też zmiany w sposobie wyliczania strat.

Ważne definicje

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne porównywalne z klęską żywiołową to niekorzystne warunki pogodowe takie, jak: mróz, burza i grad, lód, ulewny lub długotrwały deszcz lub poważna susza, które niszczą, w przypadku sektora rolnego, ponad 30 proc. średniej produkcji obliczonej na podstawie okresu trzech lub czterech wcześniejszych lat lub średniej z trzech lat obliczonej na podstawie okresu pięciu lub ośmiu wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej; w przypadku sektora leśnego ponad 20 proc. potencjału leśnego.

Inne, niekorzystne zjawiska klimatyczne to niekorzystne warunki pogodowe, których nie obejmuje definicja niekorzystnych zjawisk atmosferycznych porównywalnych z klęską żywiołową.

Ważna zmiana, jaką zawiera nowe rozporządzenie dotyczy okresów, które są brane pod uwagę przy wyliczaniu poziomu strat w gospodarstwach wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

I tak, w dokumencie mówi się o czterech wcześniejszych latach lub latach wybranych z ośmiu wcześniejszych lat.

Zmiana to umożliwia wyliczanie średniej straty nie na poziomie tylko trzyletniego okresu wybranego z pięciu lat, a trzyletniego okresu wybranego z ośmiu lat – dodała Aleksandra Szelągowska. - To z kolei oznacza, że przy długotrwałych suszach straty mogą być wyliczane z dłuższego okresu, co jest korzystne w rozrachunku ostatecznym dla rolników. Producenci będą mogli wykazywać wyższe straty, ubiegając się o pomoc publiczną.