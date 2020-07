Krok po kroku. Jak prawidłowo złożyć e-wniosek o wyprawkę szkolną 300+

Pokazujemy, jak krok po kroku złożyć e-wniosek o wyprawkę szkolną 300+ poprzez aplikację rządową Emp@tia. W tym przypadku prezentujemy składanie e-wniosku przy użyciu Profilu Zaufanego z pominięciem aplikacji bankowości internetowej.

Od 1 lipca ruszyła już 3. edycja programu Dobry start. Od tego dnia możliwe jest składanie wniosków o świadczenie drogą elektroniczną.

Świadczenie Dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na 1 dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Jednak, aby otrzymać to świadczenie należy złożyć e-wniosek od 1 lipca lub pisemny wniosek od 1 sierpnia.

Podpowiadamy jak krok po kroku złożyć e-wniosek o świadczenie 300+ na jedno dziecko lub więcej dzieci uczących się/ poprzez aplikację rządową Emp@tia. Prezentowane złożenie e-wniosku odbyło się poprzez Profil zaufany bez udziału aplikacji bankowych.

Czym jest Profil zaufany?

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe przez internet m.in. złożysz wniosek o 300+ w ramach programu Dobry Start.

Jeśli chcesz go uzyskać bez wychodzenia z domu, ale nie możesz założyć profilu zaufanego za pomocą internetowego konta bankowego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, załóż tymczasowy profil zaufany. Aby go potwierdzić, wystarczy rozmowa wideo z urzędnikiem.

Jeżeli posiadasz już założony i aktywny Profil zaufany wejdź do galerii zdjęci i sprawdź jak krok po kroku złożyć wniosek o 300+ poprzez aplikację Emp@tia.

Zanim rozpoczniesz składanie e-wniosku przygotuj: numer konta bankowego na które ma być przelane świadczenie; numer PESEL dziecka/dzieci oraz telefon na którym odbierzesz SMS z kodem autoryzacyjnym do zalogowania się na Profil bezpieczny do aplikacji Emp@tia.