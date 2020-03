Kto i jakie wsparcie może otrzymać na zabezpieczenie gospodarstwa przed ASF

Od 19 marca br. rusza nabór o wsparcie dla rolników na ochronę trzody chlewnej przed ASF. Podpowiadamy, jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie na ochronę gospodarstwa rolnego przed ASF.

Agencja zaznaczyła, że o pomoc finansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 można się ubiegać od 19 marca do 17 kwietnia br. ARiMR poinformowała, że na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Agencja zaznaczyła, że wysokość dofinansowania przyznanego przez Agencję nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet z powodu rozszerzającej się epidemii koronwirusa.

Można to zrobić przy użyciu komputera za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij za pomocą aplikacji PortalIRZplus.

Jeżeli nie używasz komputera – poproś o pomoc doradcę rolniczego albo skorzystaj

z przesłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Poddziałanie 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z PROW 2014-2020 skierowane jest do dwóch grup odbiorców – rolników oraz spółek wodnych w których większość stanowią rolnicy.

Pierwsza grupa do której kierowana jest pomoc, to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF poprzez:

ogrodzenie chlewni wraz z terenem na którym przebywają świnie;

utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji;

zakup urządzeń do dezynfekcji;

przebudowę czy też remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w

odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach.

Kto w pierwszej kolejności może się ubiegać o wsparcie?

Każdy wniosek o przyznanie pomocy jest punktowany. O kolejności przysługiwania pomocy rolnikom decyduje suma uzyskanych punktów.

Punkty przyznawane są za średnią liczbę świń w stadzie:

od 50 do 800 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 50,

- przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 50, od 800 do 1200 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,

- przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 1200, powyżej 1200 świń - przyznaje się 2 punkty;

Punkty przyznawane są także za realizację operacji dotyczących niecki dezynfekcyjnej – można otrzymać 2 punkty.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy to wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy rolnik podpisuje umowę o przyznanie pomocy. Po zrealizowaniu inwestycji - składa wniosek o płatność.