Lokalne samorządy po uszy w długach

Zadłużenie lokalnych samorządów w Polsce przekroczyło kwotę 80 mld zł. To historyczny rekord.

Jak poinformował Dziennik Gazeta Prawna, już po III kw. 2019 r. skala należności wynikająca głównie z zaciąganych przez samorządy kredytów i pożyczek, wyniosła prawie 77,3 mld zł. To o prawie 1,2 mld zł więcej, niż wyniosło zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w całym 2018r. Według prognoz Ministerstwa Finansów na koniec ubiegłego roku samorządowe długi osiągnąć miały 86,6 mld zł.

Resort finansów uspokaja, że rekordowe zadłużenie samorządów to przede wszystkim efekt rozwoju – szybkiego wzrostu inwestycji w powiatach i gminach. Jednak nawet jeśli realizowane są one ze wsparciem unijnym, to samorządy muszą dysponować odpowiednim wkładem własnym. Większość jednostek samorządu nie stać na finansowanie inwestycji z budżetów, a chcąc się rozwijać sięgają po zewnętrzne źródła finansowania, takie jak kredyty bankowe, pożyczki.

Choć rząd uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą, coraz więcej mówi się o zmianach w ustawie o finansach publicznych, która mają poluzować rygory dotyczące zadłużenia gmin. Prace nad tym projektem nowelizacji ruszyły z inicjatywy Senatu.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, do wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu nie wlicza się wydatków na inwestycje, które w minimum 60 procentach finansowane są ze środków unijnych. Po nowelizacji na tego rodzaju zwolnienie „załapałyby się” inwestycje dofinansowane z środków zewnętrznych już na poziomie 40 proc.