Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej stoi na stanowisku, że uprawnione urzędy i instytucje nie powinny kontrolować gospodarstw wskutek anonimowych donosów.

Lubelska Izba Rolnicza stanowczo sprzeciwia się praktykowaniu przez instytucje okołorolnicze kontroli gospodarstw na podstawie anonimowych donosów. Wystarczy bowiem jeden złośliwy sąsiad, by życie rolnika zamienić w piekło i sparaliżować normalną pracę w gospodarstwie.

Jak argumentuje lubelski samorząd rolniczy, rolnika w gospodarstwie może nachodzić niezliczona rzesza inspekcji, przedstawicieli instytucji i agencji, nadzorujących produkcję rolnicza i funkcjonowanie gospodarstw. Rolnicy nie mają nic przeciwko kontrolom - nawet tym niezapowiedzianym - jeśli są one rutynowe, planowane, czy np. wynikają z podejrzenia nieprawidłowości wskutek analizy dokumentów lub nawet doniesienia wiarygodnej osoby.

Do Izby napływają jednak niepokojące sygnały o wzmożonych kontrolach wszelkich służ i inspekcji, dokonywanych wskutek anonimowych donosów, prawdopodobnie od jakiegoś zawistnego sąsiada. "Czy tak poważne instytucje okołorolnicze powinny reagować na takie anonimowe skargi? Naszym zdaniem nie i stanowczo jesteśmy przeciwni takim praktykom. Przecież nie powinniśmy zmierzać do tego, aby utrudnić rolnikowi wykonanie pracy, która jest fundamentem gospodarki. Niestety, w naszych oczach tak to wygląda" -czytamy w opublikowanym stanowisku LIR.

Lubelski samorząd rolniczy domaga się od inspekcji, instytucji i agencji okołorolniczych zaprzestania takich działań, i sugeruje im podejmowanie kontroli tylko w przypadku skarg uzasadnionych i podpisanych przez przez autora. Nie może być tak, że niewinny rolnik jest nękany ciągłymi kontrolami, tymczasem autor anonimowych, a bezpodstawnych, donosów pozostaje bezkarny.