Miniprzewodnik po aplikacji eWniosekPlus do dopłat bezpośrednich

W tym roku, rolnicy z powodu koronawirusa są zobligowani do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 przez internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Co znajduje się w tej aplikacji?

Rolnicy, którzy posiadają login i kod dostępu do aplikacji z poprzednich kampanii, mogą go wykorzystać również w kampanii 2020 w aplikacji eWniosekPlus. Dla rolników posiadających dostęp do aplikacji eWniosekPlus lub aplikacji IRZ, który został uzyskany na wniosek złożony w biurze powiatowym ARiMR, obowiązuje dotychczasowy login, który nie jest numerem producenta. W przypadku rolników, którzy konto założyli online w kampanii 2017 i później - loginem jest numer producenta.

W przypadku rolników, którzy posiadają już konto w aplikacji eWniosekPlus i jest ono zablokowane (konto jest blokowane po trzykrotnym wpisaniu błędnego hasła) lub rolnik zapomniał hasła do konta, należy skorzystać z opcji „Nie pamiętasz hasła?”.

ARiMR przypomina, że konto w eWniosekPlus jest przypisane do osoby a nie do gospodarstwa, a więc w przypadku np. przejęcia gospodarstwa w ramach spadku, gdy rolnik do tej pory nie posiadał konta w eWniosekPlus, należy je założyć i posługiwać się własnym kontem, a nie kontem spadkodawcy.

Zanim wypełnisz wniosek

Każdy rolnik, który w poprzednim roku złożył wniosek o przyznanie płatności, będzie miał "na start przygotowany i częściowo wypełniony w aplikacji wniosek roboczy. Dane zostały tam automatycznie wprowadzone na podstawie wniosku z poprzedniego roku. Wniosek ten jest widoczny w zakładce ROBOCZE. Należy sprawdzić i zaktualizować wszystkie automatycznie wprowadzone dane zgodnie ze stanem na 2020 r.

Program powinien nie tylko wychwytywać pomyłki, ale również na bieżąco informować o popełnionych błędach czy braku danych, które powinniśmy obowiązkowo wprowadzić.

Warto wiedzieć, iż do czasu wysłania wniosku do ARiMR, wnioskodawca może wprowadzać w nim dowolne zmiany. Nie ma limitu wejść na dany wniosek. W trakcie jego wypełniania można go zapisywać, zamykać i ponownie otwierać.

ARiMR zaleca systematyczne zapisywanie wniosku roboczego podczas jego wypełniania, aby nie stracić zapisanych danych np. z powodu awaryjnego zamknięcia komputera. Przed wysłaniem należy sprawdzić, czy wszystkie dane we wniosku zostały poprawnie wypełnione. Po wysłaniu wniosku rolnik otrzyma potwierdzenie.

ARiMR zaleca rolnikom i doradcom, aby po wysłaniu wniosku pobrać „Potwierdzenie przyjęcia wniosku” na stację roboczą lub wydrukować je.

Przewodnik po aplikacji eWniosekPlus

Jak odzyskać hasło, odblokować konto lub pierwszy raz je założyć w aplikacji eWniosekPlus? Należy pamiętać, że konto w aplikacji eWniosekPlus zawsze jest przypisane do osoby, a nie do gospodarstwa.

Zakładka po zakładce. Jak edytować, cofnąć, poprawić i sprawdzić czy wniosek jest kompletny i wysłać?

Co znajdziemy w zakładka WNIOSEK - sprawdź jakie funkcje zawiera ta zakładka i jak się nimi posługiwać? Znajdziesz tam załączniki, działki referencyjne, jak docinać działki rolne aby dopasować je do granic twojego gospodarstwa, dywersyfikacja upraw i EFA, grunty niezgłoszone, płatności dla młodych rolników, płatności do krów i bydła, zgłoszenia zmian oraz zakładkę wycofanie konkretnych zwierząt hodowlanych z płatności, płatności do owiec i kóz, oraz opcję wystąpienia z systemu dla małych gospodarstw.

Zakładka MAPA. Zawiera ona szczegółowe odpowiedzi dotyczące prawidłowego dodawania i usuwania działki referencyjnej, (po podziale i scaleniu), jak wyznaczyć granice upraw na mapie, jak zadeklarować uprawy ekologiczne, oraz jak narysować EFA?

Poszczególne funkcje na MAPIE - opisane tam są poszczególne ikony, i jakie funkcje się za nimi kryją np. rysowanie, podziały, edycje, scalanie, usuwanie, funkcja "zmierz" i wiele innych.

Błędy kompletności i komunikaty we wniosku - pokazuje jak poprawić możliwe błędy wskazane przez aplikację dotyczące m. in. maksymalnych kwalifikowanych obszarów (MKO) do płatności.

Zanegowanie danych referencyjnych GIS - zwiększanie obszaru MKO poprzez zmianę sposobu zagospodarowania działki referencyjnej oraz podział/scalanie i przenumerowywanie działek referencyjnych.

Kontrola krzyżowa powierzchni - aplikacja w momencie uruchomienia przez użytkownika opcji wysyłania wniosku wykonuje kontrolę nakładania się na siebie powierzchni upraw pomiędzy wszystkimi rolnikami tzw. kontrolę krzyżową

Deklaracja płatności PRSK i RE - Deklaracja płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (PROW 2014-2020) oraz płatności ekologicznych (PROW 2014-2020).

Deklaracja do płatności zalesieniowych - warto jest sprawdzić deklaracje pod kątem płatności zalesionych gdyż nie wszystkie można złożyć w aplikacji eWniosekPlus.

Deklaracja płatności dobrostanowej - wypełnianie deklaracji dla właścicieli zwierząt hodowlanych.