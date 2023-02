Resort rolnictwa zapowiedział wprowadzenie dopłat do sprzedaży pszenicy i kukurydzy. Ich wysokość będzie zależała od województwa, w którym znajduje się dane gospodarstwo. Największa pomoc przewidziana została dla gospodarstw z województw przygranicznych.

W związku z niekontrolowanym napływem ukraińskiego zboża na teren naszego kraju sytuacja polskich rolników znacząco się pogorszyła. Całości dopełniły spadki cen zbóż na rynkach międzynarodowych. W efekcie ceny poszybowały w dół, a sama uprawa stanęła na skraju opłacalności. Prezentowane przez ministerstwo rozwiązania tej sytuacji mają być odpowiedzią na postulaty z jakimi od długiego czasu zwracają się do ministra rolnicy.

Występuję z wnioskiem do Rady Ministrów i równocześnie do Komisji Europejskiej, aby sfinansować pomoc dla rolników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z importem zbóż z Ukrainy, z rolniczej rezerwy kryzysowej Komisji Europejskiej. Całość tej rezerwy wynosi około 500 mln euro, a ponieważ jest to początek roku nie jestem pewien ile środków finansowych uda się pozyskać. Przede wszystkim chcemy dopłacić rolnikom do sprzedanych zbóż pszenicy konsumpcyjnej oraz kukurydzy. Dopłata ta ma wynosić 250 zł do tony w województwach graniczących z Ukrainą, a więc w województwie podkarpackim i lubelskim. Kolejnym progiem będzie dopłata w wysokości 200 zł do tony w województwach małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim i podlaskim. Pozostałe województwa mogą liczyć na wsparcie w wysokości 150 zł do tony - powiedział Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa.

Jak przekonuje premier różnice te wynikają z bezpośredniej odległości od portów, które znacząco różnicują koszty transportu. Dowodem, na podstawie którego rolnicy otrzymają rekompensatę ma być faktura sprzedaży zboża nie starsza niż z dnia 15 grudnia 2022 r. Planowany termin zakończenia programu pomocowego to 31 maja 2023 roku.

Ministerstwo podaje konkretne daty, aby rolnicy nie wyczekiwali już ze sprzedażą zbóż do samego momentu wprowadzenia mechanizmu i tym samym mogli odblokować zamrożoną gotówkę przed startem prac wiosennych. Należy wziąć jednak pod uwagę, że w przypadku wzrostu cen na rynkach światowych okres pomocy może zostać skrócony. Nie wyklucza się też możliwości przedłużenia programu, gdyby sytuacja się nie poprawiała.

Pomoc ministerstwa ma jednak swoje granice.

- Będziemy limitować tę pomoc na podstawie zadeklarowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powierzchni upraw pszenicy i kukurydzy. Na potrzeby programu przyjmujemy przeciętny krajowy plon, który w przypadku pszenicy wynosi 5,5 tony z hektara, zaś w przypadku kukurydzy jest to 7 ton z hektara. Proponowana pomoc nie będzie pokrywała całości sprzedanego zboża. Ponieważ rolnicy sprzedali już część zbóż, zakładamy, że około 40%, pomoc będzie przysługiwała jedynie na 60% szacowanego z hektara plonu - tłumaczy minister.

Co oznacza to w praktyce?

Wprowadzenie maksymalnych kwot dofinansowania do hektara upraw. I tak:

w województwach lubelskim i podkarpackim maksymalna kwota wsparcia wyniesie 825 zł do hektara pszenicy i 1050 zł do hektara kukurydzy

w województwach świętokrzyskim, małopolskim, mazowieckim i podlaskim będą to kwoty 660 zł do hektara pszenicy i 840 zł do hektara kukurydzy

w pozostałej części kraju dopłata wyniesie 495 zł do hektara powierzchni upraw pszenicy i 630 zł do hektara powierzchni upraw kukurydzy

To nie jedyne limity z jakimi muszą liczyć się rolnicy. Łączna pomoc dla jednego gospodarstwa będzie zamykała się na powierzchni 50 hektarów dla obydwu zbóż. Oznacza to, że gospodarstwa, które mają większą powierzchnię tych upraw dostaną dopłaty jedynie do pierwszych 50 hektarów. Górny limit otrzymanej pomocy to 50 000 zł.

- Wnioski można składać w dowolnym terminie, do końca maja tego roku. Staramy się, aby procedura była maksymalnie uproszczona i dostępna dla wszystkich. Ze względu na to, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa posiada aktualne dane o uprawach nie będzie trzeba składać dodatkowych dokumentów poza fakturą sprzedaży i wnioskiem. Mam nadzieję, że ta pomoc pozwoli na udrożnienie eksportu i opróżnienie pełnych magazynów. Szczególnie tych na ścianie wschodniej. Pracujemy też nad rozwiązaniami systemowymi, które pozwolą na budowanie nowych magazynów na ścianie wschodniej i udrożnienie kanałów tranzytowych, którymi ukraińskie zboża wyjeżdża poza granice naszego kraju.

Ministerstwo podkreśla, że stara się elastycznie wspierać rolników i w zależności od rozwoju sytuacji zarówno geopolitycznej, związanej z wojną Ukrainie, ale też sytuacji na rynkach światowych na bieżąco reaguje na wyzwania pojawiające się w sektorze rolnictwa.