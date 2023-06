Oto, 21 czerwca br., branży rolnej objawił się kolejny wizjoner. Jak wynika ze słów ministra Roberta Telusa, jest susza, a to oznacza wzrost cen zbóż. Przypomnijmy, dokładnie rok temu o tym, że w długotrwałej perspektywie zboże na pewno nie będzie tanie mówił, były od dziś, wicepremier Henryk Kowalczyk.

Wszyscy rolnicy dobrze pamiętają tę prognozę byłego już wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka z drugiej połowy czerwca 2022 r.: "Przewiduję, że w przyszłym półroczu zboże na pewno nie będzie tańsze, ale można się zastanawiać tylko, o ile będzie droższe".

Dziś wiemy, ile warta była ta prognoza i czym się skończyła zachęta skierowana do rolników dysponujących magazynami, by wykorzystali je do przetrzymania zboża.

Wiemy też, kto stracił w niedługim czasie w związku z tymi słowami posadę ministra.

Robert Telus przepowiada przyszłość

Wychodzi na to, że obecnie urzędujący minister rolnictwa nie bardzo wziął sobie do serca dotychczasowe doświadczenia z wystąpieniami publicznymi Henryka Kowalczyka.

- W Polsce zaczynamy mieć problem z suszą, szczególnie w części północno-zachodniej. Najbardziej ucierpiały zboża i trawy. Będą mniejsze zbiory, to z kolei oznacza wyższe ceny - stwierdził w środę na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia minister Robert Telus.

Powtórka z rozrywki?

Te słowa oczywiście nie umknęły uwadze internautów.

- Panie ministrze, byłbym ostrożny z tym prognozowaniem cen. Przypominam niefortunne wypowiedzi Pańskiego poprzednika i późniejsze konsekwencje - komentuje wystąpienie Roberta Telusa w mediach społecznościowych Mirosław Marciniak, analityk InfoGrain.

- To po prostu uroczyste obchody pierwszej rocznicy tamtej prognozy - dodaje inny użytkownik twittera.

- To minister nie wie, że na Polsce świat się nie kończy? Równie dobrze mogą być niskie zbiory i niskie ceny - komentuje kolejny.

Sytuacja ze zboże została opanowana

I jeszcze jeden "smaczek" ze środowego wystąpienia ministra Telusa w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

- W Polsce zalega już coraz mniej zboża. W zasadzie jest go tyle, ile potrzeba dla naszych zwierząt. Mogę powiedzieć, że sytuacja ze zbożem została opanowana - powiedział minister.

Tylko dlaczego wciąż protestują rolnicy?