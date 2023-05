Dziś (5 maja) odbyły się kolejne rozmowy ministrów rolnictwa tzw. państw "przyfrontowych" - Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Jak podkreślił Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi podczas briefingu dla dziennikarzy zorganizowanym po tym spotkaniu, wymienione państwa postanowiły kontynuować współpracę w sprawie importu ukraińskich produktów rolnych.

Przede wszystkim ustalono, że pięć państw "przyfrontowych" wystąpi z wnioskiem o przedłużenie działania rozporządzenia KE o tymczasowych środkach zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Przypomnijmy - rozporządzenie to ma obowiązywać jedynie do 5 czerwca br.

- Mamy obiecane, że będzie obowiązywać także po 5 czerwca - zaznaczył minister rolnictwa.

Apel do KE będzie dotyczył także przyznania pomocy z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, ponieważ - jak stwierdził minister Telus - pieniądze z funduszu kryzysowego Wspólnej Polityki Rolnej zostały już w całości wyczerpane.

Przedstawiciele koalicji państw "przyfrontowych" ustalili też, że będą bacznie przyglądać się, jak funkcjonuje tranzyt ukraińskich produktów przez ich terytorium.

Minister Telus zapytany w trakcie konferencji prasowej o to, jak dziś ocenia sytuację na rynku zbóż, po wprowadzeniu dotychczasowych rozwiązań pomocowych zaproponowanych przez rząd rolnikom stwierdził, że "ruch jest dziś większy na punktach skupu".

- Jest większe zainteresowanie, ale nie ogłaszamy jeszcze sukcesu. (...) Chcielibyśmy, żeby rolnicy bardziej się zgłaszali. (...) Apeluję do wszystkich rolników, którzy mają jeszcze zboże w swoich magazynach, żeby udali się do punktów skupu i je sprzedać, żeby skorzystać z tych środków, które są przeznaczone na pomoc z budżetu polskiego (...) żeby przygotować magazyny do następnych żniw - przyznał minister.