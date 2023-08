Prezydent RP podpisał ustawę nowelizująca Prawo Energetyczne w dniu 14 sierpnia br. Wprowadza ona z opóźnieniem, bo od 2026 r., szereg istotnych zmian na korzyść odbiorców końcowych czyli właścicieli gospodarstw domowych i rolnych. Sprawdź jakie.

Ustawa nowelizująca Prawo Energetyczne w 2023 r. ma na celu implementację szeregu aktów prawa europejskiego z obszaru energetyki, w tym w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE, zwanej dalej „dyrektywą 2019/944”.

Przyspieszony i ułatwiony dostęp do enrgetycznych linii bezpośrednich

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzaną przez znowelizowaną ustawę Prawo energetyczne jest zniesienie obowiązku uzyskania zgody prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w celu uzyskania wpisu do rejestru linii bezpośrednich.

Znowelizowane przepisy mają wprowadzić ułatwienia związane z instalacją odnawialnych źródeł energii przyłączonych za pomocą linii bezpośredniej o maksymalnej mocy zainstalowanej do 2 MW.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne wiąże się z szeregiem zwolnień z części obowiązków wymaganych dotychczas do wpisu na listę linii bezpośrednich, w tym do przedłożenia ekspertyzy wpływu na sieć.

Ułatwienia rejestracji linii bezpośredniej ma przyspieszyć transformację energetyczną i wprowadzanie niskoemisyjnej energetyki oraz OZE w Polsce. W konsekwencji oznacza ro jeszcze szybszy rozwój instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych a nawet i biogazowni.

Przeglądarka i porównywarka ofert związaną ze sprzedażą prądu od 2026 r.

Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające konsumentom czyli właścicielom gospodarstw domowych i rolnych zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Zmiany te wejdą dopiero od 2026 r.

Odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh będą mieli też dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej, ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych, regulacje ich praw i obowiązków, w tym praw odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji.

Odbiorcy będą mieli też prawo do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej z każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 000 klientów (odbiorców).

Co więcej przepisy nakładają na sprzedawców prądu obowiązek informowania odbiorców na temat korzyści i ryzyka związanych z takimi umowami, a także przepisy dotyczące agregatora na rynku energii elektrycznej, jego zadań i uprawnień oraz odpowiedzi odbioru i odbiorcy aktywnego na rynku energii. Do tego zostaje wprowadzony nowy model sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej.

24 najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne

W ustawie wprowadza się zmiany w szczególności następujących obszarach:

Wprowadza się przepisy umożliwiające od 2026 r. techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Wprowadza się dostęp dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorców o rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. Wprowadza się ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych, reguluje ich prawa i obowiązki, w tym prawo odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji. Wprowadza się prawo odbiorcy do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej z każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 000 odbiorców, oraz prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami; Wprowadza się przepisy dotyczące agregatora na rynku energii elektrycznej, jego zadań i uprawnień. Wprowadza się przepisy dotyczące odpowiedzi odbioru i odbiorcy aktywnego na rynku energii. Wprowadza się nowy model sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej. Wzmacnia się obowiązujące prawa odbiorców oraz wprowadza nowe prawa w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, a także dostosowuje się przepisy ustawy do postanowień Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., m.in. w zakresie obowiązku zawierania z odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wyłącznie umów kompleksowych (obejmujących zarówno sprzedaż jak i dystrybucję energii). Dostosowuje się zadania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych do przepisów dyrektywy 2019/944. Dostosowuje się zadania regulatora rynku do przepisów dyrektywy 2019/944, w tym wprowadza się możliwość zgłoszenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, zwanemu dalej „Prezesem URE”, przez każdego, kogo praw dotyczy wykonywanie obowiązków przez operatora systemu elektroenergetycznego, zawiadomienia dotyczącego podejrzenia naruszenia tych obowiązków. Dokonuje się zmian w zakresie działania Koordynatora do spraw negocjacji, m.in. rozszerzając zakres zadań tego podmiotu o nowe rodzaje umów wprowadzane do ustawy – Prawo energetyczne. Wdraża się mechanizm nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu z odnawialnych źródeł energii oraz ograniczania poboru i wprowadzania energii elektrycznej do sieci przez magazyny energii elektrycznej na polecenie operatorów systemu elektroenergetycznego. Przyznaje się Prezesowi URE uprawnienie do udzielenia określonym podmiotom odstępstwa od stosowania wskazanych w decyzji przepisów w ramach realizacji projektu mającego na celu wdrożenie innowacyjnych technologii, usług, produktów, modeli współpracy użytkowników systemu, rozwiązań technologicznych lub teleinformatycznych. Doprecyzowuje się przepisy dotyczące znaku towarowego operatora systemu dystrybucyjnego. Wprowadza się obowiązek stosowania wzorca umowy o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych. Dodaje się przepisy mające na celu zapewnienie przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub paliw gazowych podstawy prawnej do koordynowania działań i wymiany informacji w przypadku wniosków o przyłączenie do sieci gazowej i sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym, urządzeń, instalacji lub sieci, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej paliwo gazowe. Rozstrzyga się wątpliwości dotyczące możliwości prowadzenia przez operatora systemu magazynowania działalności w zakresie skraplania lub regazyfikacji gazu ziemnego (ustawa potwierdza, że taka możliwość istnieje). Zmienia się definicję sieci gazowej. Wprowadza się dodatkową przesłankę udzielenia, zmiany i cofnięcia koncesji w postaci rękojmi prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją. Wprowadza się możliwość nakazania przedsiębiorstwu energetycznemu w upadłości dalszego prowadzenia działalności objętej koncesją przez Prezesa URE. Wprowadza się zmiany w zakresie funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii. Dokonuje się zmian w zakresie regulacji dotyczących linii bezpośredniej. Zmniejsza się obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW. Wprowadza się przepisy w zakresie partnerskiego handlu energią odnawialną (tzw. peer-to-peer), w celu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli pod koniec sierpnia 2023 r. , z wyjątkiem wskazanych regulacji wchodzących w życie w innym terminie (tymi od 2026 r.).