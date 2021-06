Na jakich zasadach rolnik może nabyć grunty rolne w innej gminie?

Zgodnie z Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, prawo pierwokupu do gruntów rolnych ma rolnik indywidualny, który powiększa swoje gospodarstwo rolne do maksymalnego areału 300 ha. Jednak sytuacja zmienia się, gdy ten sam rolnik chce zakupić grunty poza obszarem swojej gminy.

Jak mówi art. 2a. 1. Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, każdy rolnik może nabyć nieruchomość rolną bez względu na jej położenie. Może nawet ją nabyć poza miejscem swojego zamieszkania, np. w innym województwie.

Oczywiście jak określa art. 2a. 2. powyższej Ustawy nieruchomości rolne wchodzące w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekroczyć powierzchni 300 ha użytków rolnych.

To, że rolnik indywidualny ma prawo zakupu gruntów rolnych poza teren jego gminy nie jest jednoznaczne z prawem do pierwokupu, czyli prawem do pierwszeństwa nabycia takich nieruchomości rolnych.

Komu przysługuje prawo pierwokupu do gruntów rolnych z innej gminy?

Jak dokładnie precyzuje art. 3 ust. 7 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje (KOWR-owi przyp. red.), jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z jego gminą.

Jak określa powyższe przepisy, aby rolnikowi indywidualny przysługiwało prawo pierwokupu gruntu rolnego muszą być spełnione 3 ważne przesłanki:

dzięki nabyciu gruntów rolnych następuje powiększenie rolnego gospodarstwa rodzinnego;

nabywana nieruchomość jest położona w gminie, gdzie mieszka nabywca lub przynajmniej w gminie graniczącej z jego gminą;

nabycie gruntów nie może doprowadzić do przekroczenia 300 ha gospodarstw rolnego.

Jeżeli więc zakupywana nieruchomość rolna nie jest położona w sąsiadującej gminie i nie powiększa jego gospodarstwa rodzinnego, w takiej sytuacji rolnik traci prawo pierwokupu takich gruntów rolnych. Na czyją rzecz traci swoje prawo pierwokupu?

Jak określa art. 3 ust. 4. Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego to Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przysługuje prawo pierwokupu:

"W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa

w ust. 1, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu

przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa."

W takiej sytuacji notariusz sporządza warunkową umowę sprzedaży i przesyła ją do KOWR.

Jeżeli pracownicy KOWR nie złożą w terminie 1 miesiąca oświadczenia o skorzystaniu z pierwokupu przez KOWR oznacza to możliwość zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.