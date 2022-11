MKiŚ zapowiedziało, że właściciele gospodarstw domowych mogą liczyć nie tylko na zamrożenie cen gazu na poziomie ok. 0,20 zł netto za 1 kWh, ale też i opłat dystrybucyjnych w 2023 r. Gospodarstwom domowym zużywającym gaz do ogrzewania, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT, ale na podstawie kryterium dochodowego.

Już jest projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Rząd zamraża ceny gazu oraz opłaty dystrybucyjne na kolejny 2023 r.

Cena gazu ziemnego w obecnie obowiązujących taryfach wynosi ok. 200 zł/MWh. Jej utrzymanie w 2023 r. zagwarantuje, że wzrost kosztów gazu dla odbiorców nie przekroczy cen tegorocznych.

Do końca 2022 r. obowiązuje ustawa zamrażająca taryfę na gaz dla gospodarstw domowych

- Do końca roku jest zamrożona taryfa na gaz dla gospodarstw domowych. Ta ustawa kończy się w grudniu tego roku, więc tak jak wielokrotnie zapowiadaliśmy, przygotowaliśmy nowe rozwiązanie – wskazała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Ministerstwo Klimatu i Środowisko przygotowało projekt ustawy o zamrożeniu cen gazu w 2023. Oto założenia w projekcie ustawy.

- Podstawowe założenie nowego rozwiązania w zakresie gazu to 100% zamrożenie taryfy gazowej na poziomie tego roku. Od początku 2023 r. VAT wróci do taryfy gazowej, ale w przyszłym roku funkcjonować będzie maksymalna cena za gaz - ok. 200 zł netto/MWh. Najbardziej wrażliwym przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów VAT - zapowiada Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska..

Zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy.

Co zmieni nowa ustawa zamrażająca ceny gazu na 2023 r.?

Przedłuża objęcie ochroną przed rosnącymi cenami gazu i zamraża opłaty dystrybucyjne dla:

gospodarstwa domowe,

wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach.

Przepisy prokreowanej ustawy zamrażającej ceny gazu na 2023 r. zakładają:

rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 r. (art. 62b ustawy – Prawo energetyczne) o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej (m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola, noclegownie itp.),

wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla rozszerzonego katalogu odbiorców taryfowych,

potwierdzenie i podkreślenie w treści przepisów prawa konieczności ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi.

Ceną maksymalną do 200 zł/MWh zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli: gospodarstwa domowe,

wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach; podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

Podmioty objęte ochroną przed wzrostem cen gazu po złożeniu oświadczenia

Jak podkreślają autorzy projektu ze względu na wielość możliwych stanów faktycznych i prawnych, projekt ustawy nie statuuje katalogu zamkniętego tego typu odbiorców, kładąc nacisk na cel zużycia paliwa gazowego.

Prawidłowemu prowadzeniu rozliczeń z tego typu odbiorcami służyć będzie proponowany w projekcie mechanizm oświadczeń, umożliwiający nie tylko identyfikację odbiorców podlegających rozliczeniom taryfowym, ale również określenie części paliwa gazowego zużywanego na cele objęte ochroną taryfową oraz wyłączone spod administracyjnej kontroli cen.

Określenie szacunkowej części paliwa gazowego ma być dokonywane przez odbiorcę, zgodnie z zasadami określonymi w art. 45a ustawy – Prawo energetyczne lub z uwzględnieniem powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych, charakteru prowadzonej w nich działalności oraz posiadanych danych historycznych.

Określenie w oświadczeniu zużycia paliwa gazowego na potrzeby nie objęte ochroną w sposób rażąco sprzeczny z tymi wytycznymi wiąże się z odpowiedzialnością wobec sprzedawcy paliw gazowych.

W odniesieniu do odbiorców paliw gazowych będących wspólnotami mieszkaniowymi, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo spółdzielniami mieszkaniowymi, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208), projektowana ustawa zakłada automatyzm w zastosowaniu ochrony taryfowej.

Zostaną one objęte tą ochroną niezależnie od złożenia oświadczenia dotyczącego części paliwa gazowego zużywanego na potrzeby odbiorców, którym ta ochrona przysługuje. Intencją projektodawcy jest bowiem zapewnienie ochrony gospodarstwom domowym również w przypadku zaniechań po stronie zarządców wspólnot lub spółdzielni, do których należą lokale mieszkalne.

W celu zapewnienia właściwej informacji sprzedawcy gazu, co do części paliwa gazowego, które powinno być objęte taryfą, na zarządzających wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi będzie jednocześnie ciążył obowiązek złożenia takiego oświadczenia, lecz jego niedochowanie nie będzie miało negatywnych konsekwencji dla mieszkańców, a jedynie dla osób odpowiedzialnych za niewykonanie obowiązku. Dlatego niezłożenie oświadczenia przez ww. podmioty będzie wiązało się z odpowiedzialnością cywilną i karną.

Podmioty (nie będące wspólnotami mieszkaniowymi albo spółdzielniami mieszkalnymi), które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, w lokalach podmiotów, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby określone w tym przepisie lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych pod warunkiem złożenia oświadczenia.

Ochroną przed rosnącymi cenami gazu ziemnego o ile złożą oświadczenie, objęte zostaną w 2023 r.:

podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych świadczeń,

jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,

noclegownie i ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159, 1006, 1981, 2270 i 2328), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

uczelnie w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

kościoły i inne związki wyznaniowe, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1153), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności niegospodarczej,

podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby tej działalności,

podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby tej działalności,

ochotnicze straże pożarne w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie,

placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

centra integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

warsztaty terapii zajęciowej, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), oraz zakładami aktywności zawodowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,

organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego.

Co będzie musiało zawierać oświadczenie ?

Oświadczenie składane przez odbiorcę powinno zawierać:

wskazanie danych służących określeniu szacowanej części paliwa gazowego, która będzie zużywana na potrzeby:

odbiorców w gospodarstwach domowych w lokalach mieszkalnych lub na potrzeby wytwarzania ciepła zużywanego przez odbiorców w gospodarstwach domowych w lokalach mieszkalnych oraz na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych, oraz

odbiorców, prowadzących działalność w lokalach odbiorcy,

określenie szacowanej części paliwa gazowego, która będzie zużywana na potrzeby,

określenie szacunkowej części paliwa gazowego w oświadczeniu, które jest dokonywane przez odbiorcę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45a lub z uwzględnieniem powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych, charakteru prowadzonej w nich działalności oraz posiadanych danych historycznych.

Zwrot VAT dla osób, które ogrzewają się gazem na podstawie kryterium dochodowego

Zwrot VAT-u ma być dokonywany na podstawie faktury. Jak pokreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, ze zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie gazu może skorzystać ok. 300 tys. gospodarstw domowych.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT ale na podstawie kryterium dochodowego:

zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego);

równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury.

W zamian za utrzymanie cen gazu dla odbiorców na poziomie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.