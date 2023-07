Komisje suszowe wracają na pola. Będą weryfikować działanie aplikacji suszowej - zapowiada po raz kolejny Robert Telus, minister rolnictwa.

Na wtorkowej konferencji prasowej, Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował, że Rada Ministrów zgodziła się "kierunkowo" na zapowiadane już w drugiej połowie czerwca zmiany w udzielaniu pomocy suszowej.

Najważniejsza z nich to ta, że na pola wracają komisje suszowe.

Żeby można było rolnikom wypłacić

- W Polsce od paru lat działa aplikacja, do której rolnicy mieli zastrzeżenia. Dlatego będą w tym roku również powoływane komisje do badania. Będzie to robione równolegle, to znaczy i aplikacja będzie działać i będzie działać komisja. Będziemy się przyglądać różnicom między komisjami a aplikacją. Jeżeli te różnice będą duże, to wtedy będzie interwencja wojewody. W ten sposób będą te wnioski weryfikowane - mówił na konferencji minister Telus.

I dodał:

- Tak więc będą powoływane komisje do badania suszy w Polsce, żeby można było rolnikom wypłacić - urwał zdanie minister.

Zakładamy więc, że chodzi tu po prosty o wypłatę odszkodowania.

Jaki myk prawny zastosowano by powstały komisje do szacowania strat?

Powołanie komisji szacujących straty nie jest póki co możliwe prawnie, ale minister już w czerwcu zapowiadał, że szuka takiej możliwości. I wychodzi na to, że znalazł. Jakie? Rozporządzenie w tej sprawie będzie przyjmowane - jak zaznaczył minister - "obiegowo", więc póki co dziennikarze nie dowiedzieli się nic więcej o szczegółach planowanych zmian, jak choćby z jakich środków będą wynagradzani członkowie komisji szacujących skalę suszy na polach.